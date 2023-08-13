Evden beş ton çöp çıktı
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Evden beş ton çöp çıktı

Gaziosmanpaşa’da akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kadının evinden yaklaşık 5 ton çöp çıktı.

Gaziosmanpaşa Yenimahalle’de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese gelen belediye ekipleri, evin içerisinde tonlarca çöp buldu. Ekiplerce temizlenen evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.

“SÜREKLİ ÇÖP TOPLUYORDU”

Mahalle sakinlerinden Recai Kaplan, “Aşırı çöp yığıyordu. Küçükköy’de de görüyordum sürekli çöp topluyordu. Kendisini tanıyorum. Akli olarak rahatsız biraz” dedi. (DHA)

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