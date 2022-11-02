Evdeki bulgurdan da olmak

SÖZCÜ’de Emre Deveci imzalı habere göre…

TCMB, 2022 yılı ilk 9 ayında…

673 ton altın satın alarak:

55 yılın zirvesini gördü…

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Tarihe dönüp baktığımızda…

Savaşa hazırlanan ülkelerin altın stoklarını:

Arttırdığını görüyoruz…

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Neden?..

Savaş sürecinde en güçlü…

En güvenilir satın alma aracı: Altındır da ondan…

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2.Dünya Savaşı öncesi (1938) Hitler:

Avusturya’nın, yasa dışı Nasyonel Nazi Partisini resmen kabul etmesini…

Ve…

Hükümete ortak alınmasını istedi…

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Avusturya Hükümeti bu talebi kabul etmedi…

Gelecekte savaş tehlikesi gören Hükümet:

En çok altın satın alan ülkelerden biri oldu…

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Ancak…

Hitler öylesine ağır bir baskı kurdu ki…

Avusturya Hükümeti…

İlhak yerine…

Versay’a rağmen (Sözleşme, Almanya-Avusturya birleşmesini yasaklıyordu) Almanya’ya birleşme teklif etti…

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Hitler bu talebi de kabul etmedi…

Hükümeti:

Nasyonel Nazi Partisi’ni iktidar olarak kabul etmesi için bastırdı…

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Hitler’in baskılarına daha fazla dayanamayan Avusturya Hükümeti düştü…

Nasyonel Nazi Partisi iktidarı ele geçirdi (1939…).

Alman ordusu…

Elini kolunu sallayarak girdi Avusturya’ya…

★

Askerî birliklerin ilk ziyaret(!) ettikleri bina:

Avusturya Merkez Bankası’ydı…

★

Neden mi?..

Tabii ki…

Avusturya’nın altın stoklarına el koymak için…

★

Umarım…

Ülkemizi yöneten siyasi iktidar…

Aklından savaş geçirmiyordur…

★

Zira…

Dimyat’a pirince giderken…

Evdeki bulgurdan da olabiliriz…

Yargılanmalıdır da

Dünyanın tüm demokratik ülkelerinde:

Rejimin itibarsızlaştırılması…

Rejime iftira atılması suçtur…

★

Demokratik ülkelerin hiçbirinde…

Bırakın yasayı…

Anayasa ile bile…

Rejimin değiştirilmesine:

İzin verilmez…

Örnek: Anayasamızın ilk üç maddesi…

Bırakın değiştirmeyi…

Değiştirilmesi:

Teklif bile edilemez…

★

Sistemler seçimle değiştirilebilir…

Rejimler ise ancak: İhtilâlle…

Ya da…

İç…

Ya da…

Dış savaşla değiştirilebilir…

★

Mahir Ünal sistemi değil…

Rejimi hedef aldığı için:

Suç işledi…

★

Yani…

Partisinin Grup Başkan Vekilliği’nden istifası yetmez…

Yargılanmalıdır da…

Aynısı olur mu

Brezilya’da yapılan seçimlerde…

Totaliter ve kutuplaştırıcı siyasi kafa kaybetti…

Demokrat…

Adil…

Hukukun üstünlüğüne inanan ittifak:

Kazandı…

★

Oysa…

Bolsonaro ne kadar çok:

Tapu dağıtmış…

Ne kadar çok para basıp:

Sağa sola saçmıştı…

★

Demek ki…

Baskıcı ve otoriter başkanları…

Seçim ekonomisi de kurtaramıyor…

★

Not edin…

Burada da aynısı:

Olacak…

Yanlış olan

TÜRGEV eski Başkanı Ahmet Ergün…

TCDD eski Genel Müdürü…

Bugünün AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’a 5 milyon dolar ödeyeceğini taahhüt eden bir:

Belge imzalıyor…

Tarih:

16 Ocak 2017…

★

Haber doğru mu?..

★

Ergün’ün (Boşanma aşamasında) eşi:

Sahte belge düzenleyip…

Mahkemeye sunmadıysa:

Kesin doğru…

★

Yanlış olan…

Ülkeyi yöneten: Kafa…

Meğer FB yenilmiş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş dedi ki:

“Son yılları saymazsak enflasyon ortalama yüzde 8-9 civarındadır…”.

★

Aynı formel mantıkla gideyim…

Hafta sonu oynanan İstanbulspor – Fenerbahçe maçında…

Fenerbahçe’nin attığı 5 golü saymazsak…

Maçı İstanbulspor:

2-0 kazandı…

Kafa odun, anlamıyor

AKP imamlarından bir Yeni Akitçi…

Mahir Ünal’ı savunmak için şöyle diyor:

★

“İtalyan genci asırlar önce yaşayan Dante’yi, Alman Goethe’yi, Fransız Ronsardı anlar. Bizde ise edebiyat öğretmeni daha dün vefat eden Akif’i lügatsiz anlayamaz. Dinimize olan düşmanlıktan dolayı dilimize nasıl kıydıklarını söylemek hâlâ suç. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.”.

★

Canlarım…

Bu kafa…

Cumhuriyetçileri dinsiz olarak gösterebilmek için…

Her türlü yalana sarılabiliyor…

Sonra da utanmadan…

Kurdukları İttifaka:

“Cumhuriyet” adını veriyor…

★

Oysa canlarım…

Anadolu ve Trakyalı gençler…

Yunus’u anlıyor…

Akif’i ise…

Bir Osmanlı aydını olduğu için anlayamıyor…

★

Mustafa Kemal Atatürk Türkçe’ye kıymadı…

Türkçe’ye dönüş yaptı…

Kendisi de bir Osmanlı aydını olduğu…

Kendisi de ağdalı bir Osmanlıca konuştuğu halde…

Çok iyi konuştuğu Türkçemizi…

Saray’ın tasallutundan kurtarıp…

Halka…

Millete:

İade etti…

★

Sıkıntı…

Bu gerçeği…

Bazı odun kafalılara:

Anlatamamak…

Dünün tweeti

Sabri Uzun

@SabriUzun28

Süleyman (Karaman)!

Pamukova tren kazası sonrası, olayın sabotaj olduğunu söylemiştin.

Ben incelettiğimde sabotaj olmadığını tespit etmiştim.

Beyefendi, Ahmet Ergün ve sen, he?