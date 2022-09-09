Evde saksılarda uyuşturucu üreten 2 kişi yakalandı
Haberler Gündem

Evde saksılarda uyuşturucu üreten 2 kişi yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir evde uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saksılarda uyuşturucu üretildiği tespit edilen eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, evin uyuşturucu imal edilmesi amacıyla aydınlatma, havalandırma, ısı ve yalıtım düzeneğiyle donatıldığı belirlendi.

Evde yapılan aramalarda 67 kök Hint keneviri, 12 kök skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 75 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, kamera, 4 ölçüm cihazı ile aydınlatma, havalandırma, ısıtma ve yalıtım malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

CHP’li Akın: Kendileri örnek olmayanlar vatandaşa hiçbir şey veremez

CHP’li Akın: Kendileri örnek olmayanlar vatandaşa hiçbir şey veremez

Evde saksılarda uyuşturucu üreten 2 kişi yakalandı
Gündem