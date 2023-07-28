Evde kilitli kalan 1 yaşındaki Eylül Ada’yı itfaiye kurtardı
Kütahya’da, daire kapısının kapanması sonucu içeride mahsur kalan 1 yaşındaki Eylül Ada, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dumlupınar Mahallesi Karakeçeli Sokakta bulunan 4 katlı binanın 2nci katında oturan Feride Akdaş, dışarı çıktığı sırada daire kapısı bir anda kapanınca 1 yaşındaki Eylül Ada içeride kaldı. Daire kapısını açamayan Akdaşın ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle dairenin cam balkonuna ulaşan ekipler, pencereyi açarak içeri girdi. Kapının içeriden açılmasıyla daireye giren Feride Akdaş, kızı Eylül Adaya ulaştı.
Eylül Adanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken anne Akdaş ekiplere teşekkür etti.
(DHA)
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