Ev sahibi ile kiracı arasında ‘baltalı’ zam kavgası 

Şişli’de 8 yıldır kiracı olan Tina Ocal (51) ev sahibi Cemal K.’nin evi boşaltması için baltayla ve bıçakla saldırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ocal, “Yaşlı olduğu için kapıyı açtık, normal konuşuyordu daha sonra beni duvara itti. Arkasından kocaman bir balta çıkardı. Baltayla saldırmaya çalıştı, canımı zor kurtardım. Günler sonra apartmana girerken bıçakla saldırdı. Yanımda biber gazı vardı öyle kurtuldum” dedi.

Şişli Feriköy Mahallesi’nde bir apartmanda 8 yıldır kiracı olan Tina Ocal (51), 1 Mart Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında, ev sahibi Cemal K.’nın saldırısına uğradığını söyledi. 70 yaşındaki Cemal K.’nın, 3 bin lira olan kiraya 15 bin lira zam teklifini kabul etmediğini ifade eden Ocal, ev sahibinin baltayla kapısına dayandığını anlattı. Cemal K.’nın evine girerek baltayla saldırdığını, annesiyle birlikte çığlık atarak yardım istediklerini dile getiren Ocal, zorla dışarı çıkartıldığını belirtti.

Polis ekiplerine ihbarda bulunduklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Tina Ocal , olayın ardından bu kez de bıçakla saldırdığını ifade etti. Saldırılar nedeniyle can güvenliği olmadığını anlatan Ocal, evden çıkmaya karar verdiklerini bildirdi.

“BALTA İLE SALDIRDI”

Kiralarını düzenli ödediklerini ve 8 yıllık kiracı olduklarını belirten Ocal, “Şu an 3 bin liraya oturuyordum. Mal sahibi yılbaşında beni aradı, ’15 bin lira istiyorum’ dedi. Biz de böyle bir ödeme yapamayacağımızı söyledik. Kendisine en fazla 7 bin lira verebileceğimizi söyledik. Haziran ayında kontrat yenileniyor. 10 sene oturma hakkımız olduğu için de kanunen böyle bir şey yapamayacağını söyledim. Kabul etmedi. Mezeci olarak yarı zamanlı çalıştığım dükkana gelip beni tehdit ederek, “‘Ben kanun tanımam gelir sıkarım’ dedi. Kendisini ciddiye almadım. Günler sonra bize ihtarname gönderdi. Daha sonra 70 yaşındaki babası kapıyı çaldı. Yaşlı olduğu için kapıyı açtık, normal konuşuyordu, daha sonra beni duvara itti. Arkasından kocaman bir balta çıkardı. Baltayla saldırmaya çalıştı. Canımı zor kurtardım. Polisi çağırdım. Kendisini dışarı çıkardık, eşi içeride kaldı. Ardından kapıyı kilitledim. Polise, içeride kalan eşini rehin aldığımızı söyledi. Öyle bir şey söz konusu değil” diye konuştu.

“İKİ YALNIZ KADIN OLARAK PERİŞAN OLDUK”

Sokağa çıkmaktan korktuğunu belirten Ocal, “Saldırgan hakaretler yapıyordu. Polise Yahudi olduğumuzu söyledi, ahlaksız işler yaptığımızı iddia etti. Evde 77 yaşında kanser hastası, engelli annem ile yaşıyorum. Nasıl ahlaksız iş yapabilirim. Olayların ardından suç duyurusunda bulundum. Günler sonra apartmana girerken bana bıçakla saldırdı. Yanımda biber gazı vardı kendimi öyle kurtardım. Bu adamın bizi öldürmesi mi gerekiyor. İki yalnız kadın olarak perişan olduk. Ben sokağa korkarak çıkacaksam bu adalet değil. İş yerinden eve bir elimde bıçak bir elimde biber gazı ile geziyorum. Gerçekten çok zor durumdayız. Param yok, oradan buradan borç alarak taşınmaya çalışıyorum. Çok küçük 1+1 daire buldum. 10 bin liradan aşağı daire yok” dedi.

Ev sahibi ise iddialarla ilgili konuşmak istemedi.

(DHA)