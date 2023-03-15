Ev hanımlarını kandırıp ziynet eşyalarını çalan şüpheli yakalandı

İstanbul’da telefonla aradığı ev hanımlarına polis olduğunu söyleyerek, ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesini sağlayan bir kişi polisler tarafından yakalandı. Şüphelinin ziynet eşyalarını almaya geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de yaşayan A.N.B. (67) adlı ev hanımı, kendisini arayarak polis olduğunu söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldı.

30 Ocak Cuma günü emniyete giderek şikayette bulunan A.N.B., “Beni telefonla aradı. Polis olduğunu söyledi. Terör soruşturması yaptıklarını bu nedenle evde bulunan ziynet eşyalarını soruşturma bitene kadar onlara teslim etmemi istedi. Ben de ona inandım. Kapıma kadar geldi. Evde bulunan 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını bir poşete koyarak ona teslim ettim.” dedi.

Aradan birkaç gün geçtikten sonra dolandırıldığını anlayan A.N.B., ziynet eşyalarını alan kişiden şikayetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada, şüphelinin ziynet eşyalarını almaya geldiğinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde, şüphelinin bir taksi ile olay yerine geldiği daha sonra telefonla konuşarak apartmana girdiği görüldü.

Polis görüntüler sayesinde, şüphelinin kimliğini kısa süre içinde tespit etti. Ekipler, şüpheli Nejdet T. (30)’yi gözaltına aldı. Daha önceden 6 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelinin inşaat işçiliği yaptığı öğrenildi.

Soruşturma sonucunda şüphelinin Güngören’de 28 Şubat Cumartesi günü ev hanımı F.M. (46)’yi de aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi. Şüphelinin mağdur F.M.’nin bir poşet içinde kendisine teslim ettiği 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldığı öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Nejdet T. adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

(DHA)