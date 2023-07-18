Euro ve dolarda rekor

Türk lirası dolar ve euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Euro tarihinde ilk kez 30 TL’yi aşarak 30,37 seviyesine kadar çıktı. Dolar da 26,94 liraya kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Gözler bu hafta perşembe günü politika faizi kararını açıklayacak olan Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısına çevrilirken, döviz kurları bugüne de yükselişle başladı. Euro günün ilk dakikalarında tarihinde ilk kez 30 liranın üzerine çıkarken, hızla 30,37 lira seviyesine geldi. Dolar yeni günde de tarihi zirvesini yeniledi. Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,33 liradan işlem gören dolar, bugün sabah hızla yükselerek 26,94 liraya kadar çıktı. Ardından hafi1 bir gevşeme ile 26,89 liradan işlem görmeye başladı.

ALTININ GRAM FİYATI TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul bugün sabah saatlerinde 6662 puanda zirve yaptı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti.

Altının gram fiyatı, dolar/TL ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle 1700 liraya kadar çıktı. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

(ANKA)