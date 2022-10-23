Euro için kritik hafta

Avrupa’da devam eden enerji tedarik sıkıntılarının yanında siyasi sorunlar da sürerken gözler perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası faiz kararına çevrildi.

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) kritik faiz kararını beklerken bankanın faizleri küresel mali kriz öncesinde görülen seviyelere yükseltmesi bekleniyor.

Avrupa ekonomilerinde resesyon sinyallerinin verildiği dönemde verilecek bu karar piyasa tarafından dikkatle izlenecek. Ayrıca ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasında vereceği sinyaller de yakından takip edilecek.

GÖZLER KRİTİK KARADA OLACAK

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB’nin faizleri 75 baz puan artıracağı öngörülürken, Lagarde’ın toplantı sonrası yapacağı konuşmada vereceği mesajlar varlık fiyatları açısından önem taşıyor.

Bölge ekonomisi resesyon ve enflasyon arasında sıkışırken bu sıkışıklığa karşı ECB’nin atacağı adımlar büyük önem taşıyor. Euro Bölgesi’nde ağustos ayında yüzde 9,1 olan enflasyon eylülde yüzde 9,9’a yükselerek rekor kırmıştı.

ECB ise yüksek enflasyona karşı politika faizlerini kademeli olarak artırırken banka son toplantısında politika faizlerini yüzde 0,50’den yüzde 1,25’e çıkardı.

KORKUTAN 2008 DETAYI

Son toplantıda alınması beklenen 75 baz puanlık faiz artışı ile birlikte bankanın yaptığı faiz artışlarının 2008 krizi öncesi seviyelere gelmesi piyasada endişe yarattı.

2008 yılının temmuz ayında Euro Bölgesi yıllık bazda daralmaya başladığında ECB; ABD’li yatırım bankası Lehman Brothers’ın çöküşünden kısa bir süre sonra rotayı tersine çevirmek için faiz artırmış ancak bu adım ciddi bir piyasa kargaşasına sebep olmuştu.

ENFLASYON SORUNU SÜRÜYOR

Bu kez yetkililer, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizinin yaşam maliyetlerini artırması ve ekonomik büyümeyi negatif etkilemesi nedeniyle farklı bir riskle karşı karşıya. Bölge 2008 krizinden farklı olarak enflasyon sorunu ile boğuşurken jeopolitik riskler de üst düzey seviyelerde.

Bu nedenle ECB’nin enflasyonu dizginlemek için faiz artırması, olası bir resesyon ihtimalini göze almayı gerektiriyor. Bu yüzden de birçok ekonomist Euro bölgesinde durgunluğun başlayacağını tahmin etse de ECB’den perşembe günü 75 baz puanlık bir faiz artışı bekliyor.

KRİTİK BÜYÜME VERİLERİ BEKLENİYOR

Öte yandan faiz kararı ile birlikte euro bölgesi çevresinden gelen ekonomik büyüme verileri de bu hafta dikkatle izlenecek. Pazartesi günü, satın alma yöneticilerinin ekim ayı anketleri ekonominin yönü hakkında ipucu verecek.

Cuma günü ise Almanya, İspanya ve Fransa’da üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Almanya ekonomisinin daralması, Fransız ve İspanyol ekonomilerinin ise belirgin bir şekilde yavaşlaması bekleniyor.