Etkisiz ve yetkisiz TBMM

Etkisi ve yetkisi olmayan TBMM’nin, 27. Dönem 6. Yasama Yılı, 1 Ekim 2022’de başladı.

Başkan sıfatıyla konuşan Recep Tayyip Erdoğan; yaptığı konuşmada, 20 yıldır olduğu gibi yine yeni anayasa vurgusu yaptı!

Mevcut anayasanın, değiştirilemez ve üniter yapımızı koruyan maddeleri dışında, tamamı değişmesine rağmen anayasadaki darbe dönemlerinin izlerinin, yeni anayasa ile silineceğini söyledi.

Acaba 1924 anayasasını bir darbe anayasası olarak mı görüyordu?

Çünkü değiştirilemez maddeler yani üniter birliğimizi ve yurttaşlık temelindeki millet tanımımızın sınırlarını çizen maddeler o günlerden kalmadır!

1924 anayasası bir darbe değil işgalden kurtaran bir milli mücadele anayasasıdır.

1924 anayasasına, karşı olan AKP iktidarı, yıllardır darbe anayasası söylemini bir şemsiye gibi kullanıp, darbelerden zarar görmüş kesimlerin desteğini alarak yoluna devam edebilmiştir.

1961 anayasası darbe anayasası diyerek hedef saptırılmaya çalışılsa da esas hedefleri 1924 anayasasıdır.

Tabi ki darbeci askerlerin başı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’dür denildiğini duyar gibiyim…

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Önümüzdeki günlerde AKP yine TBMM’ye bir torba yasa sunacak.

Taslakta yer alan en önemli madde, kamuoyunda “dezenformasyonla mücadele” adı altında gündeme getirilen basın kanunun yasalaştırılması maddesidir.

Sosyal medyayı; yaklaşan seçim öncesi yasaklayamayacağını ve kendi işine de yaradığını gören iktidar, basının düşünce özgürlüğünü, bilgiyi çarpıtma olarak niteleyip seçim öncesi, başta gazeteler olmak üzere basının tüm kurumlarını karartma niyetinde olduğu görülüyor.

Bu yasal düzenleme ile bunu söylemek, bu düşünceyi dile getirmek bile suç sayılacaktır.

Gazetecilik yapacaksan iktidarın paket haberini yapacaksın deniyor.

Seçim öncesi, onurlu duruşu olan basınımıza çok büyük bir görev düşecektir.

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Torbada en çok konuşturulan konu EYT’dir!

Dar bir kesimi kapsayarak çıkarılacak, kapsam dışında kalan kesimi de sandıkta AKP’ye oy verirsen yeni anayasa ile bunu gerçekleştireceğiz mesajı verilecektir diye düşünüyorum.

Bu EYT’lerin sorununu çözmek değil EYT’leri yok etmektir…