Etik tartışma büyüyor! Aşı olmayana organ nakli yok

ABD’de kalp nakli için öncelikli hastalar listesinde bulunan 31 yaşındaki hasta, Covid aşısı olmayı reddettiği için nakil şansını kaybetti. Hastanın babası, “Bu onun bedeni, onun kararı” derken, hastaneden yapılan açıklamada Covid aşısı olmamanın ameliyat sonrası hayatta kalma şansını düşürdüğü ifade edildi.

ABD’de aşı karşıtı bir hastanın kalp nakli listesinden çıkarılması tartışma yarattı.

Boston’daki hastane, nakil için öncelikli hastalar listesinde bulunan 31 yaşındaki DJ Ferguson’a Covid-19 aşısı olmayı reddettiği için kalp nakli yapmayacağını açıkladı.

Ferguson’un babası, yerel basına yaptığı açıklamada, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı olan oğlunun aşı olmama kararıyla ilgili “Bu onun temel ilkelerine aykırı, buna inanmıyor” dedi. Baba David Ferguson, “Bu konuda onu zorlamaları bir politika, çünkü aşı olmayacak ve onu kalp nakli listesinden çıkarıyorlar” diye konuştu.

Oğlunun cesaretine ve kararlılığına saygı duyduğunu belirten baba, “Bu onun bedeni, onun kararı” ifadelerini kullandı.

HASTANE: AŞI OLMADIĞI İÇİN HAYATTA KALMA ŞANSI DÜŞÜK

Boston’daki hastaneden yapılan açıklamadaysa, “ABD’deki birçok nakil programında olduğu gibi Covid-19 aşısı, nakil hastaları için gerekli birkaç aşıdan ve tedaviden biridir. Aşı başarılı bir ameliyat ve hastanın nakil sonrası hayatta kalma şansı yaratmak için gerekli” dendi.

Birçok uzman, nakil sonrası bağışıklığın düştüğüne ve Covid aşısının önemli olduğuna dikkat çekerek hastanenin kararına destek verdi.

CBS Boston televizyonuna konuşan NYU Grossman Tıp Fakültesi Tıp Etiği bölümünün başındaki Dr. Arthur Caplan, “Her türlü organ nakli ameliyatında bağışıklığınız hızla düşer. Bir grip sizi öldürür, Covid sizi öldürür. Organlar az bulunuyor, onları aşı olduğu için hayatta kalma şansı daha düşük biri yerine yaşama şansı düşük birine vermiyoruz” dedi.