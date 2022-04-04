Ethem Sancak haksız mı?

AKP’yi ABD kurdurdu diyen Ethem Sancak’a haksızlık etmeyin.

İşadamı Sancak malumun ilanını yaptı sadece…

Ya da herkesin bildiği ama unuttuğu sırrı yeniden ilan etti.

AKP’nin kuruluşunda ABD’yle kurdukları yakın ilişkiyi bilmeyen mi var?

Ya da…

İktidara gelişinde…

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Rahmetli gazeteci ağabeyimiz Turan Yavuz ölümünden önceki son kitabı ‘Çuvallayan İttifak’ta o kadar muazzam ayrıntılar vermişti ki… AKP’nin Amerika günlüğünü gün gün öğrenmiştik.

Çizmeli adamın kim olduğunu…

AKP’nin kuruluşundaki rolünü… Ankara temaslarını…

Hep Turan Yavuz’un bu kitabından öğrenmiştik.

Onlarca baskı yapmıştı kitap…

AKP kısmen yalanlamıştı kitabı.

Kısmen diyorum, çünkü bütünü yalanlanacak halde değildi. Çoğunlukla belgelendi yazılanlar.

Hatta… Sonraki yıllarda… Tek tek tanıkları ortaya çıktı… Gün be gün olayları doğruladılar…

Evet…

O halde olay kitap “Çuvallayan İTTİFAK”ın sayfalarının arasına girelim ve AKP-ABD ilişkilerini yeniden hatırlamaya çalışalım.

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“AKP’nin New York çıkarmasındaki en önemli davetlerden biri, Çizmeli adam ile birlikte bazı finans çevrelerinin Waldorf Oteli’nde 3 Şubat 2002 Pazar akşamı ayarladığı ‘Türk yemeği’ idi.

“Büyük masalardan biri de Erdoğan ve AKP heyetine ayrılmıştı. Masada, Erdoğan’ın yanı sıra Abdullah Gül, Yaşar Yakış ve Cüneyt Zapsu bulunuyordu.”

“Kısa bir süre sonra Erdoğan’ın yanına bir Amerikalı geldi oturdu. ‘Gelen Amerikalı, ABD Hazine Bakan Yardımcısı John Taylor’du”

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Erdoğan ve beraberindeki heyetin 2002 yılının başında yaptığı gezi pek çok şeyin habercisiydi.

Bakın…

AKP henüz kurulmuş. Meclise girememiş. İktidarda falan değil.

Ama ABD’ye gezi yapıyor.

Hatta arka arkaya üst düzey ziyaretler yapabiliyor…

Hangi sıfatla…?

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Bu arada halen doğrulanamayan bir görüşmeden de bahsediyordu rahmetli Turan Yavuz.

Karanlıklar Prensi olarak bilinen Neco-Conların kafa adamlarından Richard Perle…

Erdoğan-Zapsu ve Perle 27 Ocak sabahı başbaşa kahvaltı yaptılar diyordu.

Tabi haliyle bunu doğrulayan veya yalanlayan kimse olmadı.

Ama sonraki yıllarda Richar Perle’ün ne denli etkili olduğunu gördük.

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Aslında yıllar önce bir başka Neco-Con ziyareti de olmuştu.

Neoconların en şahinlerinden sayılan Mark Abromowitz Belediye Başkanı’yken Erdoğan’ı ziyaret etmiş ve onun önümüzdeki yıllarda Türkiye çapında tanınan birisi olmak için yollar aramasını tavsiye (!) etmişti.

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Ama asıl AKP-ABD ilişkileri AKP’nin kuruluş günlerinde ve sonrasında iktidara hazırlandığı aylarda artmıştı.

Turan Yavuz işte tam bu noktada…

Kamuoyunun hiç duymadığı bir isme işaret ediyordu.

Çizmeli Adam…!

Ayağına giydiği uzun kovboy çizmeleriyle Ankara ve ABD arasında mekik dokuyan gizemli kişinin adı Grenville Byford’du.

Adeta bir maymuncuktu.

ABD’deki bütün ilişkileri o ayarlıyordu.

Uluslararası stratejileri o çiziyordu.

Hiçbir gazetede adı çıkmayan bu Byford’u hepimiz rahmetli gazeteci ağabeyimiz Turan Yavuz’un bu kitabından öğrendik.

Elektronik ticareti yapan ama bir yandan da zincir birahane işletmeleri yöneten bir işadamı.

Ama ilgisi bununla sınırlı değil. 2000’li yılların başından itibaren uluslararası ilişkilerde faaliyet göstermeye başlıyor.

Tahmin etmek sanırım zor değil. ABD istihbaratıyla da içli dışlı…

O dönemde ABD yüksek siyasetiyle bu kadar rahat ilişki kurmasının sebebi de bu olsa gerek…

Bu arada… Eşi Orit Gadiesh’in İsrail Başbakanı Şimon Peres’in baldızı olduğunu belirteyim.

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Kitabın hepsini buraya yazacak halim yok.

Daha fazlasını merak ediyorsanız merhum Turan Yavuz’un kitabını alın okuyun derim…

(Çuvallayan İTTİFAK-Destek Yayınları)

Ama o da kesmezse dönemin tanıklığında yazılan pek çok kitabı da kurcalayabilirsiniz.

AKP’nin ABD ile ilişkilerini net olarak görmüş olursunuz…

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Ethem Sancak’ı sonra taşlarsınız…