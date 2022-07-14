Estonya Başbakanı Kallas istifa etti
Haberler Dünya

Estonya Başbakanı Kallas istifa etti

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkede yeni bir koalisyon hükümetinin kurulması için istifa ettiğini açıkladı.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, istifa etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Kallas, Estonya Anayasası’na göre mevcut hükümet istifa etmeden yeni bir hükümet kurulamadığını belirterek, yeni bir koalisyon hükümetinin kurulması için istifa ettiğini duyurdu. Kallas ayrıca açıklamasında, “Parlamentoya yarın olağanüstü bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundum. Yeni koalisyon hükümeti için yetki isteyeceğim” dedi.

Öte yandan, ülkede Mart ayında genel seçim yapılması planlanıyor. (İHA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Çin’in Qinghai eyaletinde kum fırtınası

Çin’in Qinghai eyaletinde kum fırtınası

Sri Lanka’nın yeni Devlet Başkanı Wickremesinghe yemin etti

Sri Lanka’nın yeni Devlet Başkanı Wickremesinghe yemin etti

Tayland’da sürat teknesinde yangın: 20 yaralı

Tayland’da sürat teknesinde yangın: 20 yaralı

Estonya Başbakanı Kallas istifa etti
Dünya