Esnaf tuş oldu
Eskişehir’de CHP’li vekil Jale Nur Süllü’ye kasasındaki 5 lirayı göstererek ‘Akşam saat 5, kasada ciro 5 TL’ diyen tuhafiyeci Hatice Koca daha fazla dayanamadı. 8 ay önce açtığı tuhafiye dükkanını devren satılığa çıkarmak zorunda kaldı.
HER GÜN ZARAR
Dükkanın her geçen gün zarar ettiğini belirten Koca, “Her gün 25 TL kenara koyup dükkan kiramı çıkartmam lazım. Aylık 500 TL’nin üzerinde vergim var. Dükkan kendisini döndüremiyor. Devir aldığım dükkanı devren satılığa çıkarttım” dedi.
İLAÇSIZ KALDIM
2 çocuk annesi MS hastası Koca şöyle devam etti: “Bağ-Kur borcum nedeniyle 2.500 liralık ilaçlarımı da alamadım. Ay sonuna kadar müşteri çıkmazsa eşyalarımı toplayıp anahtarı dükkan sahibine teslim edip dükkanımı kapatacağım.”
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