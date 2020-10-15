Esnaf tuş oldu

Eskişehir’de CHP’li vekil Jale Nur Süllü’ye kasasındaki 5 lirayı göstererek ‘Akşam saat 5, kasada ciro 5 TL’ diyen tuhafiyeci Hatice Koca daha fazla dayanamadı. 8 ay önce açtığı tuhafiye dükkanını devren satılığa çıkarmak zorunda kaldı.

HER GÜN ZARAR

Dükkanın her geçen gün zarar ettiğini belirten Koca, “Her gün 25 TL ke­nara koyup dükkan kiramı çıkartmam lazım. Aylık 500 TL’nin üzerinde ver­gim var. Dükkan kendi­sini döndüremiyor. Devir aldığım dükkanı devren satılığa çıkarttım” dedi.

İLAÇSIZ KALDIM

2 çocuk annesi MS hastası Koca şöyle devam etti: “Bağ-Kur borcum nedeniyle 2.500 liralık ilaçlarımı da alamadım. Ay sonuna kadar müşteri çıkmazsa eşya­larımı toplayıp anahtarı dükkan sahibine teslim edip dükkanımı kapatacağım.”