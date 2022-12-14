Esnaf, Trendyol ile büyüyor

Trendyol’da yer alan satıcılar, Trendyol’da satış yapmayan benzerlerine göre, Trendyol’da satış yapmaya başladıkları ilk yıldan itibaren ciro, istihdam, işgücü verimliliği, patent-marka tescili ve kadın istihdamı gibi başlıklarda daha fazla büyüme gösteriyor. Satıcılar Trendyol’da satış yapmaya başladıkları ilk yılda benzerlerine göre yüzde 9.6, bir sonraki yıl ise yüzde 20 daha fazla satış yaparken, çalışanlarına da ilgili yıllarda sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 12 oranında daha yüksek maaş ödüyor.

Danışmanlık şirketi SEAL’ın, Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol için hazırladığı ‘Trendyol’un Firma Performansına Etkileri Raporu’nun çıktıları paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan ve Türkiye’deki tüm işletmelerin gelir tablosu ve bilanço verilerini içeren Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) veritabanı kullanılarak hazırlanan rapora göre Trendyol’daki esnaf ve KOBİ’lerin oranı artarken, platforma katılan şirketler ilk yıldan itibaren ciro, istihdam, işgücü verimliliği, patent-marka tescili ve kadın istihdamı gibi başlıklarda Trendyol’da satış yapmayan firmalara göre gözle görülür bir büyüme gösteriyor.

Trendyol’da satan KOBİ’ler, satmayanlara göre ilk yıl % 10, ikinci yıl %20 daha fazla büyüyor

Raporda, Trendyol’da satış yapan firmalar, Trendyol’da satış yapmayan ancak kendileriyle aynı sektörde faaliyet gösteren ve benzer yapıdaki firmalarla kıyaslandı. Benzer karakteristikler sergileyen firmalar ile eşleştirmelerin yapıldığı projede bu iki grup arasında zaman içinde ortaya çıkan farklar hesaplanarak Trendyol’da satış yapmanın firma performansına etkileri ile ilgili “Elde edilen sonuçlara göre Trendyol satıcıları, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla; Trendyol satışının gerçekleştiği ilk yıl yüzde 9.6, bir sonraki yıl ise yüzde 20 daha fazla satış yapıyor” sonucu ortaya çıktı.

Trendyol satıcıları ilk yıl %6,5, ikinci yıl %12,3 daha fazla istihdam sağlıyor

Trendyol satıcıları, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla, satışın gerçekleştiği ilk yıl yüzde 6.43, bir sonraki yıl ise yüzde 12.3 daha fazla çalışan istihdam etmektedir. Trendyol’da satış yapmak firmaların istihdam artışına da pozitif yansıyor. Trendyol satıcıları, diğerlerine göre, istihdamlarını satışın gerçekleştiği yıl 3 yüzde puan, bir sonraki yıl ise 2.5 puan daha fazla artırıyor.

İşgücü verimliliği yüzde 5 daha fazla

Satışın gerçekleştiği yıl yüzde 1.62, bir sonraki yıl ise yüzde 5 daha yüksek işgücü verimliliği ile faaliyet gösteren Trendyol satıcıları, çalışanlarına ilgili yıllarda sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 12 daha yüksek ücretler ödüyor. Bunun yanında, Trendyol satıcı sayısının toplam firma sayısı içindeki payının artması rekabeti iyileştirici bir etki ortaya çıkarıyor.

2 kat fazla patent başvurusu yapıyorlar

Trendyol satıcıları, benzer yapıdaki firmalarla kıyaslandığında satışın gerçekleştiği yıl ve bir sonraki yıl 2 kat daha fazla patent, marka tescil ve faydalı model başvurusu yapıyor.

Trendyol satıcılarında kadın istihdamı oranı %35

Trendyol’da satış yapan firmalar, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla satışın gerçekleştiği ilk yıl yüzde 13.9, bir sonraki yıl ise yüzde 22 daha fazla kadın istihdam ediyor. Trendyol satıcılarında gerek ortalama kadın çalışan sayısı gerekse kadın çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı, analizin yapıldığı 2018-2021 döneminin tüm yıllarında Trendyol’da satış yapmayan ama Trendyol’da satış yapanlarla benzer karakteristik özelliklere sahip firmalara kıyasla daha yüksek. 2021 yılında genel kadın istihdamı oranı yüzde 25 civarında iken Trendyol satıcıları için bu oran yüzde 35” verilerine yer verildi.

‘Gelecek Kadınların videoları ile işimi büyüttüm’

ALL MUG markasını 2015 yılında kurduğunu belirten Trendyol Üretici İş Ortağı Selen Erdeniz Kahraman hikayesini şöyle özetledi: “Mug ve termosları kişiselleştirerek herkesin hayatına girmeyi ve yanında taşımak isteyeceği bir marka olmayı hayal ettim. Bu hayalimi gerçekleştirme yolculuğunda, pazaryeri olarak Trendyol’un bana desteği çok fazla oldu. Gelecek Kadınların projesi kapsamında “Pazaryerinde İşinizi Büyütmek” başlıklı kadın girişimcilere özel videoları gördüm. Müşteri memnuniyeti, etkin maliyet, fiyat analizi, stok kontrol gibi birçok konuda pusula videolarından destek aldım. Videolar sayesinde pazaryerinde satışlarımı daha da arttırdım ve işimi büyüttüm. İşlerimi büyütürken başka kadın girişimcilere de destekliyorum. Tedarik ettiğimiz ürünlerde kadın girişimcilerin ürünlerine öncelik veriyoruz. Böylece kadın ekosistemine katkı sağlıyoruz.”

‘Ciddi bir yoğunluğumuz oldu’

Trendyol’da yoğun bir iş akışı olduğunu anlatan Marie Claire Bags E-ticaret Direktörü Handan Kömürcü, “Kasım ayına ağustos ayından itibaren hazırlanmaya başlamıştık. Yaklaşık 4 ay sipariş, üretim planlamaları gibi her şey yapıldı. Kampanyalarda neler yapabiliriz diye planlamalar yaptık. Ürünlerimizi tüketiciye daha indirimli sunabilmek adına birtakım pazarlama çalışmaları yapıldı. İstediğimiz sonucu da aldık. Ciddi bir yoğunluğumuz oldu. Markamıza yakışacak şekilde, yoğun bir biçimde çalıştık. Aynı yoğunlukla devam ediyoruz” dedi.