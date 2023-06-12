Eşlerin kendi aralarında yaptığı sanal seks evliliğe zarar verir mi?

Sanal seksin beş duyuyla yaşanan gerçek bir yakınlığın yerini tutması mümkün değildir. Peki eşler arasında uzak kalınan dönemlerde yapılan sanal seks bir sorun yaratır mı? İşte yanıtı…

Bu durum bizim için sakıncalı mı?

SORU:

Eşim görevi nedeniyle iki aylığına yurt dı­şına gitti, birbirimizi çok özlediğimiz için bazı akşamlar sanal seks yapıyoruz. Bu durum evliliğimize zarar verir mi, eşimi başka arayışlara iter mi? H.Ö./ Burs

CEVAP:

Sanal seks dijital Dünya’da oldukça yay­gın, artıları kadar eksileri bulunan daha çok sorun yaratan bir cinsel ilişki türüdür. Gerçeklikten uzak tümüyle sahte kimliklerle yaşanan bu tür bir cinselliğin karşılıklı duygu, düşünce ve beş duyuyla yaşanan gerçek bir yakınlığın yerini tutması mümkün değildir. Bununla birlikte eşler arasında zorunlu nedenlerle uzak kalınan dönemlerde araya soğukluk girmemesi için yapılan sanal seksin ayrı bir yere konulması gerekir. Burada birlikte bir yola çıkmış, aralarında sevgi, saygı ve güven ilişkisi olan bir çiftin geçici erotik paylaşımı söz konusudur. Bu durum paylaşı­lan özel anların kazayla da olsa başkalarının eline geçmemesi için gerekli güvenlik önlem­lerinin alındığında çift ilişkisine zarar vermez, aksine yeni bir heyecan ve tutku yaratabilir

Kadın orgazmında yay refleksi nedir?

SORU:

34 yaşındayım, beş yıldır evliyim. Bende baştan beri bir orgazm güçlüğü var, nadiren orgazm olabiliyorum. İnternette gezinirken kadın orgazmında yay refleksi diye bir şey gördüm, bu nedir, işe yarar mı? Ş.A./ Kırıkkale

CEVAP:

Kadın orgazmı, kadınların cinsellik konu­sunda bilinçlenmesi, istek ve beklentilerini dile getirmeye başlamalarıyla birlikte başta cinsel sağlık bilimi sonra yazılı ve görsel medyanın en önemli başlıklarından biri oldu ve bu konuda geliştirilen teknikler konusunda makaleler yazıldı. Nefes eşliğinde basen böl­gesini kasıp gevşetme, orgazm taklidi yapma, klitorisi ya da G noktasını uyarma, seks oyun­cakları kullanma ve yay refleksi bunlardan sadece bir kaçıdır. Yay refleksi baseni geriye çekerken nefes alıp öne doğru iterken nefes verip kolları kapatarak göğsü daraltma ve sistemli bir şekilde art arda yaparak uya­rılmayı üst seviyeye taşımaktır. Bu hareket, gerçek orgazmı tetikleyen orgazm taklidine benzer. Bu tür tekniklerin tek başına yeterli olmayabilir, buna pozitif bir beden ve cinsellik algısı, erotik bir senaryo ve uyumlu bir çift ilişkisini eklemek gerekir. Orgazm sorununun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek alınması uygun olur.