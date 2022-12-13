Eşler cinsellikte neden bazen reddedici davranır?

Çift ilişkisinde cinsel uyumu bozan nedenlerin başında eşlerin cinsel ilgi ve isteklerinin aynı zamanda olmaması gelir…

Benim isteklerimi niye önemsemiyor?

SORU:

38 yaşında evli bir kadınım. Eşimle 10 yıl önce görücü usulü evlendik. Benim sorunum eşimin benimle sadece kendi istediği zaman birlikte olması benim istediğimde dikkate almaması. Bundan dolayı içimde ona karşı bir soğuma oldu, bu durum nasıl düzelir? İ.D./ İzmir

CEVAP:

Çift ilişkisinde cinsel uyumu bozan neden­lerin başında eşlerin cinsel ilgi ve istekle­rinin aynı zamanda olmamasıdır. Buna bir de uyumayan çocuklar, bitmeyen diziler eklendiğinde eş zamanlı yatağa girmek ne­redeyse imkânsız olur. Erkekler genellikle cinsel birliktelikte kontrolün kendilerinde olmasını ve ereksiyon kaybı yaşamamak için sadece canları istediğinde cinsel birlik­telik yaşamak ister ve bu nedenle eşlerinin isteklerini karşılıksız bırakabilirler. Ancak bu durum eşlerinin çok hoşuna gitmeyen, hayal kırıklığı ve öfkeye neden olan bir davranıştır. Bu durumun uyarılara rağmen devam etmesi cinsel işlev bozukluklarına ve ayrılığa kadar giden evlilik sorunlarına neden olabilir. Sizin durumunuzda eşinize karşı duygularınız daha fazla körelmeden bir çözüm bulmak için onunla konuşarak reddedilmekten hoşlanmadığınızı devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almak istediğinizi söyleyebilirsiniz.

Cinsel hayatımızı nasıl canlandırırız?

SORU:

33 yaşında 12 yıldır evli bir kadınım. Eşimle yıllardır haftanın belli günlerinde hepsi birbirine benzeyen bir cinsel haya­tımız var. Görünürde bir sıkıntı yok gibi ama ben farklı şeyler de yaşayalım isti­yorum, eşim ‘daha ne istiyorsun’ diyor. Bu durumda ne yapabilirim. Ö.B./ Adana

CEVAP:

Eşler kimi zaman alışkanlıkların getirdiği, kolaylık, güven ve rahatlıkla yeniliğin getir­diği, heyecan, merak, tutku arasında iki­lemde kalır. Alışkanlıklar ve rutin zamanla sıkıcı bir cinsel yaşama, bunun sonucunda başta cinsel isteksizlik olmak üzere başka cinsel işlev sorunlarına yol açarken, kontrolsüz bir yeni heyecan arayışı ilişkide sınır ve güven sorunlarına, belirsizliğin neden olduğu kaygılara neden olabilir. Her şey de olduğu gibi cinsel yaşamda dengeler üzerine kurulur. Sizin durumu­nuzda eşinizle cinsel birlikteliğin dışında bir zaman diliminde konuşarak istek ve arzularınızdan bahsedebilir, ona küçük sürprizler hazırlayabilirsiniz. Beklediğiniz değişimin olmaması durumunda bir cinsel terapistten destek almanız uygun olur.

Eşim bana neden zevk vermiyor?

SORU:

4 aydır evliyim. Görücü usulüyle evlendi­ğim için eşimi tanıma şansım olmadı. Bu yüzden ona dokunmak bana zevk vermi­yor. Bu durumu nasıl aşarız? K.F./Kayseri

CEVAP:

Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için ten uyumu önemlidir. Çünkü ten uyumu; kişi­leri birbirine yaklaştırır, neşe ve mutluluk verir. Ten uyumunun önemli unsurları; tenin rengi, kokusu, verdiği his, tadı ve dokusudur. Size tavsiyem; eşinizle birlikte bir cinsel terapiste başvurarak eşinize karşı hissettiğiniz dokunamama duygu­sunun arkasında yatan nedenleri bulun. Eşler farklı kültürlerden gelip, farklı zevklere sahip olsa da; eğer birbirlerini gerçekten seviyorlarsa, tensel uyumsuz­luk, karşılıklı anlayış ve sabırla çözülebilir.