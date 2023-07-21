Eşler cinselliği neden reddeder?

Çift ilişkisinde cinsel uyumu bozan nedenlerin başında eşlerin cinsel ilgi ve isteklerinin aynı zamanda olmamasıdır…

Bu kıyaslamadan nasıl kurtulurum?

SORU:

Bir yıldır evli bir erkeğim. Hem benim hem de eşimin ikinci evliliği. Benim sorunum eşim cinsel birliktelikten haz almadığını, önceki evliliğinde böyle bir sorunu olmadığını söylüyor. Bu durum bende sıkıntı yaratıyor. Ne yapabilirim? R.S. /İstanbul

CEVAP:

İkinci evliliklerin oluşumu ilk evliliklere nazaran daha karmaşıktır. İlk evlilikteki hataların tekrar etmemesi, daha olgun bir yaşta evlenme ikinci evliliklerin avantajlı yanlarıdır. Bu avantajların yanında bazı zorluklar da vardır. Bunların başında ilk evlilikten gelen çocukların tutumu, ilk eşin sınır ihlalleri, ekonomik zorluklar, ya­şanan travmatik deneyimler ve zor boşan­ma süreçleri gelir. Evlenme süreçlerinde konuşulmayan evlendikten sonra günde­me gelen konulardan biride cinselliktir. Özellikle erkekler ikinci evliliklerinde eş­lerinin önceki eşleriyle cinsellik konusun­da gereksiz bir bilinçdışı rekabete girerek cinsel yeterliliklerini ve performanslarını kıyaslayabilir. Kadınların bu konuda çok da dikkat etmeden söyledikleri bazı sözler erkeklerin bu konuda hassasiyetlerini artı­rarak cinsel isteksizlik ve uzaklaşmaya neden olabilir. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak bu konudaki rahatsızlığınızı dile getirebilir, daha doyumlu bir cinsellik için profesyonel destek alabilirsiniz.

Eşim benim isteklerimi neden yok sayıyor?

SORU:

39 yaşında evli bir kadınım. Eşimle 10 yıl önce görücü usulü evlendik. Benim sorunum eşimin benimle sadece kendi istediği zaman birlikte olması benim istediğimde dikkate almaması. Bundan dolayı içimde ona karşı bir soğuma oldu, bu durum nasıl düzelir? U.A./ Uşak

CEVAP:

Çift ilişkisinde cinsel uyumu bozan neden­lerin başında eşlerin cinsel ilgi ve istekleri­nin aynı zamanda olmamasıdır. Buna bir de uyumayan çocuklar, bitmeyen diziler eklendiğinde eş zamanlı yatağa girmek neredeyse imkânsız olur. Erkekler genellik­le cinsel birliktelikte kontrolün kendilerinde olmasını ve ereksiyon kaybı yaşamamak için sadece canları istediğinde cinsel birlik­telik yaşamak ister ve bu nedenle eşlerinin isteklerini karşılıksız bırakabilirler. Ancak bu durum eşlerinin çok hoşuna gitmeyen, hayal kırıklığı ve öfkeye neden olan bir davranıştır. Bu durumun uyarılara rağmen devam etmesi cinsel işlev bozukluklarına ve ayrılığa kadar giden evlilik sorunlarına neden olabilir. Sizin durumunuzda eşinize karşı duygularınız daha fazla körelmeden bir çözüm bulmak için onunla konuşarak reddedilmekten hoşlanmadığınızı devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almak istediğinizi söyleyebilirsiniz.