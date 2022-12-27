Eşler arasında cinsel uyum nasıl sağlanır?

Eşler arasında cinsel istek uyuşmazlıklarının olması, son derece sık rastlanan bir durumdur. Bunun birçok nedeni olabilir…

Eşimi seks yapmaya nasıl ikna ederim?

SORU:

5 yıldır evli bir erkeğim. Eşim evlendi­ğimizden beri cinselliğe karşı ilgisiz. Cinsellikten haz almadığını, angarya gibi gördüğünü söylüyor. Onunla cinsel uyumu nasıl yakalarız. Ş.İ./ Bursa

CEVAP:

Eşler arasında cinsel istek uyuşmazlıkla­rının en sık karşılaşılan nedenlerin başın­da erkeklerin kadın cinselliğini yeterince tanımamaları, yatakta acele etmeleri ve ön sevişmeyi kısa tutmalarıdır. Buna ek olarak kadınların iş yükünün çok olması, stresli bir yaşantı, annelik sorumluluğu gibi konularda cinselliğin geri plana itilme­sine neden olabilir. Bütün bu nedenlerden dolayı partnerinizi arzuladığınız zaman onun da size yaklaşmasını sağlamak için önce onu zihinsel olarak uyarmalısınız. Bunun için eşinizle yeniden sevgili olmak, birlikte banyo yapmak, erotik konuşmalar ve masaj yaparak uyarmak, fantezilerden bahsetmek faydalı olabilir.

Aşırı huylanmaya karşı ne yapılabilir?

SORU:

25 yaşında dört aydır evli bir kadınım. Benim sorunum eşim nereme dokunursa dokunsun aşırı gıdıklanıyor olmam ve huylanmam. Bu nedenle cinsel birliktelik yaşayamıyoruz. Eşim bu durumdan sıkılmaya başladı. Ne yapabiliriz? E.D./ Ankara

CEVAP:

Zihin gibi bedenin de bir hafızası vardır. Hayatın başladığı günden itibaren her türlü dokunuş belirli anlamlar yüklene­rek kodlanır. Bunlar iyi dokunuşlar oldu­ğu gibi istismar amaçlı kötü dokunuşlar da olabilir. Bazen de kişisel farklılıklar­dan kaynaklanan nörolojik bir hassasiyet bulunabilir. Sizin durumunuzda nefes ve gevşeme tekniklerinin de yardımıyla, sistematik duyarsızlaştırma tekniğiyle aşamalı olarak bu hassasiyet azaltılıp, rahatsız etmeyen basit dokunuşlarla tamamlanmış bir cinselliğe geçilebilir. Sabırlı olunmalı önce kıyafet üzerinden sonra iç çamaşırla dokunma çalışması yapılabilir. Daha sonra karşılıklı olarak erotik masajla dokunmaya alışılarak huylanma refleksi azaltılabilir.

Art arda orgazm mümkün müdür?

SORU:

32 yaşında bir yıldır evli bir erkeğim. Eşimle güzel bir cinsel hayatımız var. Be­nim merak ettiğim konu kadınların kaç kere orgazm olabildikleri. Eşim birlikte olduğumuzda peş peşe orgazm olduğunu söylüyor. Bu mümkün mü, yoksa orgazm taklidi mi yapıyor? T.A./ Antalya

CEVAP:

Kadın cinsel fizyolojisi erkek cinsel fizyolo­jisinden farklıdır. Erkeklerde cinsel gerilim boşalmayla sonlanır, testosteron seviyesi düşer ve zorunlu bir dinlenme (refrakter dönem) dönemine girilir. Kadınlarda ise boşalma sırasında erkeklere benzer bir testosteron düşüşü yaşanmaz, eğer uya­rılma ve cinsel gerilim azalmadan devam ederse peş peşe orgazmlar yaşanabilir. Çünkü kadınlarda boşalma ve orgazm daha çok psikolojik bir süreçtir. Bu kadının cinsel ilişkideki güçlü yanıdır. Eşinizin cinsel birlikteliğinizde tekrar orgazm oluyormuş gibi orgazm taklidi yapmasına gerek olduğunu sanmıyorum. Öyle olsa bir defa yapar, devam etmez. İçinize şüphe düşürmeden yaşadığınız cinselliğin keyfini çıkarmaya devam etmenizi öneririm.