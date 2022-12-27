Eşler arasında cinsel uyum nasıl sağlanır?
Eşler arasında cinsel istek uyuşmazlıklarının olması, son derece sık rastlanan bir durumdur. Bunun birçok nedeni olabilir…
Eşimi seks yapmaya nasıl ikna ederim?
SORU:
5 yıldır evli bir erkeğim. Eşim evlendiğimizden beri cinselliğe karşı ilgisiz. Cinsellikten haz almadığını, angarya gibi gördüğünü söylüyor. Onunla cinsel uyumu nasıl yakalarız. Ş.İ./ Bursa
CEVAP:
Eşler arasında cinsel istek uyuşmazlıklarının en sık karşılaşılan nedenlerin başında erkeklerin kadın cinselliğini yeterince tanımamaları, yatakta acele etmeleri ve ön sevişmeyi kısa tutmalarıdır. Buna ek olarak kadınların iş yükünün çok olması, stresli bir yaşantı, annelik sorumluluğu gibi konularda cinselliğin geri plana itilmesine neden olabilir. Bütün bu nedenlerden dolayı partnerinizi arzuladığınız zaman onun da size yaklaşmasını sağlamak için önce onu zihinsel olarak uyarmalısınız. Bunun için eşinizle yeniden sevgili olmak, birlikte banyo yapmak, erotik konuşmalar ve masaj yaparak uyarmak, fantezilerden bahsetmek faydalı olabilir.
Aşırı huylanmaya karşı ne yapılabilir?
SORU:
25 yaşında dört aydır evli bir kadınım. Benim sorunum eşim nereme dokunursa dokunsun aşırı gıdıklanıyor olmam ve huylanmam. Bu nedenle cinsel birliktelik yaşayamıyoruz. Eşim bu durumdan sıkılmaya başladı. Ne yapabiliriz? E.D./ Ankara
CEVAP:
Zihin gibi bedenin de bir hafızası vardır. Hayatın başladığı günden itibaren her türlü dokunuş belirli anlamlar yüklenerek kodlanır. Bunlar iyi dokunuşlar olduğu gibi istismar amaçlı kötü dokunuşlar da olabilir. Bazen de kişisel farklılıklardan kaynaklanan nörolojik bir hassasiyet bulunabilir. Sizin durumunuzda nefes ve gevşeme tekniklerinin de yardımıyla, sistematik duyarsızlaştırma tekniğiyle aşamalı olarak bu hassasiyet azaltılıp, rahatsız etmeyen basit dokunuşlarla tamamlanmış bir cinselliğe geçilebilir. Sabırlı olunmalı önce kıyafet üzerinden sonra iç çamaşırla dokunma çalışması yapılabilir. Daha sonra karşılıklı olarak erotik masajla dokunmaya alışılarak huylanma refleksi azaltılabilir.
Art arda orgazm mümkün müdür?
SORU:
32 yaşında bir yıldır evli bir erkeğim. Eşimle güzel bir cinsel hayatımız var. Benim merak ettiğim konu kadınların kaç kere orgazm olabildikleri. Eşim birlikte olduğumuzda peş peşe orgazm olduğunu söylüyor. Bu mümkün mü, yoksa orgazm taklidi mi yapıyor? T.A./ Antalya
CEVAP:
Kadın cinsel fizyolojisi erkek cinsel fizyolojisinden farklıdır. Erkeklerde cinsel gerilim boşalmayla sonlanır, testosteron seviyesi düşer ve zorunlu bir dinlenme (refrakter dönem) dönemine girilir. Kadınlarda ise boşalma sırasında erkeklere benzer bir testosteron düşüşü yaşanmaz, eğer uyarılma ve cinsel gerilim azalmadan devam ederse peş peşe orgazmlar yaşanabilir. Çünkü kadınlarda boşalma ve orgazm daha çok psikolojik bir süreçtir. Bu kadının cinsel ilişkideki güçlü yanıdır. Eşinizin cinsel birlikteliğinizde tekrar orgazm oluyormuş gibi orgazm taklidi yapmasına gerek olduğunu sanmıyorum. Öyle olsa bir defa yapar, devam etmez. İçinize şüphe düşürmeden yaşadığınız cinselliğin keyfini çıkarmaya devam etmenizi öneririm.