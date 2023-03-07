Eskisini bitirmeden yeni bir ilişkiye başlamayın

Bir ilişki bittiğinde yeterli bir yas süreci yaşamadan, biten ilişkinin muhasebesi yapılmadan ve kişisel yaralar onarılmadan yeni bir ilişkiye başlanmamalıdır. Aksi takdirde eski ve yeni partnerle yaşanan cinsellik bile mukayese edilerek, sorun yaşanabilir…

Eski sevgilimi nasıl unuturum?

SORU:

28 yaşında bir kadınım. Birkaç aydır yeni bir ilişkim var. Erkek arkadaşımla çok iyi anlaşıyoruz, ama cinsel anlam­da çok iyi değil. Eski sevgilim çok daha iyiydi. Bundan çok rahatsızım, onu nasıl unutabilirim? D.N./ Bursa

CEVAP:

Yazdıklarınızdan eski ilişkinizin duygusal olarak tam bitmediği, diğer kişiye karşı duygularınızın hala canlı olduğu anlaşılı­yor. Eğer iki ilişki arasındaki süre yete­rince uzun değilse yeni ilişkiniz öncekini unutmak için başlamış bir pansuman iliş­kisi olabilir. Bir çift ilişkisinde cinsel uyum çok önemli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Eğer öyle olsaydı önceki ilişkiniz devam ediyor olurdu. Şimdiki erkek arkadaşınızla madem iyi bir ilişkiniz var, onunla daha fazla cinsel oyunlara yer vererek, ortak fanteziler oluşturarak cin­sel uyumu yakalayabilir zamanla önceki ilişkinizi unutabilirsiniz.

Neden böyle bir? problemim var?

SORU:

25 yaşında bekar bir erkeğim. Cinsel uyarılma sonucu sertleşme olduğunda dokunur dokunmaz çok hızlı bir şekilde boşalıyorum. Bu nedenle şimdiye kadar hiç cinsel ilişki yaşamadım. Bana öneriniz nedir? Ş.C./ İstanbul

CEVAP:

Kadın ve erkekte cinsel organlar yapısı ve işlevselliği nedeniyle yoğun sinir ve damar ağıyla kaplıdır. Bu durum cinsel temas ve yakınlıktan haz alınmasını sağlar. Haz al­manın işlevi ise türün devamını sağlamak için gerekli olan cinsel çekimi sağlamak­tır. Erkeklerde cinsel uyarılma sonrasında boşalmanın doğal ve beklenen bir durum­dur. Erkekler cinsel heyecanlarını yönet­meyi, ilişkide daha uzun süre kalabilmeyi bir partner ilişkisi içinde deneyimleyerek öğrenir. Sizin durumunuzda ileri düzey bir erken boşalma sorunu olduğu anlaşılıyor. Boşalma denetimi eğer bir partner yoksa kontrollü mastürbasyonla, partner varsa eşli mastürbasyonla (dur-başla tekniğiyle) kazanılabilir. Bunu bireysel olarak başara­madığınız durumda bir cinsel terapistten profesyonel destek alabilirsiniz.