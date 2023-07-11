Eskişehir’de orman yangını

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Ekipler, alevlere karadan müdahale ediyor.

Kırsal Mayıslar Mahallesi Sarıcam Deresi mevkisindeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Gözetleme kulesindeki görevlinin dumanları fark edip, haber vermesi ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye gelen 4 arazöz, 2 itfaiye su tankeri ile alevlere müdahale edildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de yangın söndürme çalışmalarına eşlik etti.

Söndürme çalışmaları sürüyor.

(DHA)