Eskişehir’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir’de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası olan A.Ö., jandarma ekiplerince yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDYye üye olma suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö.nün Tepebaşı ilçesinde olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerince takibe alınan A.Ö. kısa sürede yakalandı.
Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
(DHA)
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