Eskişehir’de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
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Eskişehir’de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) “askeri mahrem yapılanması”na yönelik soruşturma kapsamında bir zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

(AA)

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