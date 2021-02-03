Eskişehir’de bir kadın, mutasyonlu virüs şüphesiyle tedaviye alındı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan 35 yaşındaki bir kadın, mutasyonlu virüs şüphesiyle tedavi altına alındı.

Eskişehir’de rahatsızlanması üzerine Yunus Emre Devlet Hastanesinde giden kadına yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan analizlerde de mutant vaka şüphesi ortaya çıktı. Adı açıklanmayan kadın, koronavirüs servisinde tedavi altına alındı. Kadın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastadan alınan örnekler, kesin tanı için Sağlık Bakanlığına gönderildi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri de İstanbul bağlantısı olduğu öğrenilen kadının temaslılarıyla ilgili çalışma başlattı.

(DHA)