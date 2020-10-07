Eskişehir´de 572 litre sahte alkol ele geçirildi

Eskişehir´de evinin müştemilatında özel olarak yaptırdığı damıtma cihazı ile alkol ürettiği tespit edilen N.F., jandarma ekiplerinin baskınıyla yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise fermente edilmiş 572 litre sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uludere Mahallesi´ndeki bir evde kaçak alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan şüpheli N.F.´nin evine baskın yapan jandarma ekipleri müştemilat kısmında özel olarak yaptırdığı damıtma cihazı ile alkol ürettiğini tespit etti. Yapılan aramalarda 560 litre fermente edilmiş sahte alkol, 12,5 litre damıtılmış alkol, 1 litre şarap, 10 litrelik düdüklü tencere kullanılarak hazırlanmış kaynatma kazanından oluşan düzenek, 30 litrelik soğutma kazanı, 5 metre bakır boru, alkolmetre ile alkol yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Sağlıksız ortamda alkol ürettiği tespit edilen şüpheli N.F. hakkında ise soruşturma başlatıldı.