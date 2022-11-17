Eskişehir Teknik Üniversitesi 7 öğretim üyesi alıyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Eskişehir Teknik Üniversitesi bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

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