Eskişehir Teknik Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına öğretim elemanı alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Eskişehir Teknik Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 22.09.2022

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