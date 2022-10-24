Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme ücretine ilişkin açıklama
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Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme ücretine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme ücretinin, süre sonu olan 31 Aralık 2024’e kadar 15 lira olarak devam edeceğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Eski tip sürücü belgelerini değiştirme ücreti, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecek.” bilgisi paylaşıldı. (AA)

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