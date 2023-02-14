Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban tekrar tutuklandı

Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ve toplanan diğer delillere dayanılarak şüpheliler Ünsal Ban , Ünal Ban , Gülcan Ban , Emre Buğra Ban , Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten’in tutuklanma talebiyle dün sorgu hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

Şüpheliler Ünsal Ban , Ünal Ban , Gülcan Ban , Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş’ın söz konusu suçtan sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.