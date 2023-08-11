Eski sevgiliyle tamircinin kıskançlık kavgası

Antalya’da N.B.’nin (32) yanına gelen eski erkek arkadaşı S.M. ile bu sırada evde bulunan çamaşır makinesi tamircisi olduğu öne sürülen D.A. (30) arasında kıskançlık nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Kavgada S.M. ve D.A. yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesindeki 4 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. N.B.’nin evinden gelen tartışma seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Çamaşır makine tamircisi olduğu iddia edilen D.A.’yı kanlar içinde gören polis, sağlık ekibi çağırdı. D.A. gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda ve üzerinde kan lekeleri olan N.B., eski erkek arkadaşı S.M.’nin eve geldiğini, çamaşır makinesi tamircisi D.A.’yı kıskandığını, aralarında kavga çıktığını dile getirdi. N.B.’nin, apartman önünde polislere durumu anlatırken gözyaşlarına boğulduğu görüldü. N.B. eski erkek arkadaşı S.M.’den şikayetçi oldu.

Polis, olay sırasında kendisi de bıçakla yaralanan S.M.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)