Eski sevgilisinin evinin duvarlarına yanıcı madde fırlattı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi eski sevgilisinin evine giderek, evin duvarına içerisinde yanıcı madde bulunan cam şişeler fırlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evin duvarında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, yanıcı madde fırlatan şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 2129 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, A.A.’nın oturduğu evin önüne gelen ve alkollü olduğu ileri sürülen eski sevgilisi K.G.(42) sokakta bağırmaya başladı. Bir süre sonra K.G. yanında getirdiği içerisinde yanıcı madde bulunan cam şişeyi, ikinci katta oturan A.A.’nın duvarına attı. Cam şişenin duvara çarpmasının ardından yangın çıktı. Bu sırada K.G. ikinci cam şişeyi fırlattı, duvara çarpan ikinci cam şişe yanmadan bir evin bahçesine düştü. Duvarda çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, K.G.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Öte yandan, polis ekipleri mahalle sakinleri ve A.A.’nın ifadesine başvurdu. Olay yerini şeritlerle kapatan polis, incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)