Eski Pakistan Başbakanı Han’a suikast girişimi

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralandı.

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinden yapılan açıklamada, 28 Ekim’de Lahor kentinden beraberindeki destekçileriyle başkent İslamabad’a doğru yola çıkan Han’ın, Pencap eyaletinin Vezirabad kentine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Vezirabad’da Han’ın konvoyuna kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateş açıldığı ifade edildi.

Saldırıda Han’ın sağ bacağından hafif şekilde yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, açılan ateşte başka kişilerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

PTI’nin üst düzey yetkililerinden Azhar Mashwani, saldırganın olay yerinde yakalandığını bildirdi.

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim’de Lahor’dan İslamabad’a yürüyüş başlatmıştı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan’da parlamentoda 10 Nisan’da yapılan güven oylamasında 174 “hayır” oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif’in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan’da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. (AA)