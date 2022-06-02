Eski kız arkadaşını silahla vuran emekli polis evinde intihar etti

Pendik’te emekli polis memuru, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında silahla 2 el ateş ederek yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, emekli polis memuru evinde intihar etti.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Pendik Sardunya Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru H.Y. (56), eski kız arkadaşı A.V.’yi (36) sokakta bir süre takip etti. H.Y., sokakta yürüyen Varol’a iki el ateş etti. Omzundan ve karnından yaralanan kadın bağırarak yardım istedi. Kadının yardım seslerini duyan bir inşaat işçisi, yaralıyı kendi aracı ile hastaneye götürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden aracıyla kaçan emekli polis memuru H.Y. ise evinde intihar ederek yaşamına son verdi.

“Ölmek istemiyorum diye bağırıyordu”

Yaralı kadını aracı ile hastaneye götüren Cemil Aydoğmuş, ”Öğle arası 12.30 sıralarında arkadaşlarla yemek yiyorduk. Kadının bağırma sesleri geldi. Dışarı çıktık, kadın koşarak bize doğru geliyordu. Omuzundan ve kalçasından vurulmuştu. ‘Ölmek istemiyorum’ diye bağırıyordu. Ben o esnada kadın öyle bağırınca arabayla hastaneye götürdüm. Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürürken kendindeydi” dedi. (İHA)