Eski kimlikle KKTC’ye gidilemeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gidecek olan Türk vatandaşların, 30 Haziran 2021 tarihinden sonra eski nüfus cüzdanıyla Türkiye’den çıkış yapamayacağını açıkladı.

EGM’den yapılan açıklamaya göre, sahteciliği kolaylıkla yapılabilen ve taklit edilebilen eski tip nüfus cüzdanlarının yerine 02 Ocak 2017 tarihinden itibaren güvenlik özellikleri yüksek, taklidi güç ve biyometrik verilerle desteklenmiş yeni tip kimlik kartlarının üretildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Hudut kapılarımızdan ülkemize giriş ve çıkış işlemlerinde yapılan incelemelerde, eski tip nüfus cüzdanları ile geçişlerin devam etmesinin büyük bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu, başta terör örgütleri olmak üzere birçok suç örgütü üyelerinin söz konusu nüfus cüzdanlarında sahtecilik yapmak suretiyle yurt dışına çıkış yapmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Bu itibarla, 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla KKTC’ye çıkış yapacak Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemlerinin sonlandırılacaktır” denildi. (DHA)