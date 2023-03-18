Eski karısının yüzüne kezzap atan sanığın cezası belli oldu

Bayrampaşa’da 2 çocuğunun annesi eski eşinin uzaklaştırma kararına rağmen yanına giderek tartıştığı ve yüzüne kezzap fırlattığı iddiasıyla tutuklanarak hakkında dava açılan Yusuf Çavdar, “Silahtan sayılan kezzap ile canavarca hisle yaralama” ve “Tehdit” suçlarından toplam 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yasemin Aksoy (32), 12 yıl evli kaldığı belediye kadrosunda hizmetli olan Yusuf Çavdar (35) ile 8 ay önce boşandı. Yusuf Çavdar hakkında ayrılığın ardından eski eşini rahatsız etmesi nedeniyle Aksoy’un talebiyle uzaklaştırma kararı verildi. Ancak bu uzaklaştırma kararı da Çavdar’ı durdurmadı.

İddiaya göre, 4 Ocak 2023 günü Yusuf Çavdar, Muratpaşa Mahallesi’ndeki evinden işe gitmek için ayrılan Yasemin Aksoy’un yolunu kesti. Çavdar bir süre tartıştığı kadınının yüzüne, yanında taşıdığı yakıcı kimyasal maddeyi fırlattı. Yasemin Aksoy acı içinde çığlıklar atarak yardım istedi. Komşuları ve çevredekilerin yardıma koştuğu kadın, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan saldırı anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TUTUKLANMIŞTI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadının şikayeti üzerine yakalanan Yusuf Çavdar, 5 Ocak 2023 tarihinde tutuklandı.

Savcılıkta verdiği ifadesinde çocuklarının görüş gününü konuşmak amacıyla eski karısının yanına gittiğini söyleyen Çavdar, “Yasemin Aksoy ‘Seninle konuşacak bir şeyim yok. Çocukları sana göstermeyeceğim. Sen adam değilsin. Sevgilim var, sana beş basar’ diyerek beni tahrik etti. Ben de kendime hakim olamayarak elimde bulunan pas sökücüyü üzerine attım. Sonra uzaklaştım. Pişmanım” dedi. Çavdar nöbetçi mahkemedeki ifadesinde ise “Aramızda itişme kakışma oldu. Yanımda olan motor temizlik malzemesini sağa sola savurdum. Yasemin’in üzerine denk geldi. Özellikle yüzüne doğru fırlatmadım. Tasarlayarak gerçekleştirmedim” diye konuştu. Nöbetçi mahkeme, Yasemin Aksoy’un yüzünde, boynunda ve bacaklarında yüzde 15’lik ikinci derece yanık bulunduğu, Yusuf Çavdar’ın kaçma şüphesi, delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme, tanık veya mağdurları baskı girişiminde bulunması ihtimaliyle “Kadına karşı basit yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

CANAVARCA HİSLE KASTEN YARALAMAKTAN DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, sanık Yusuf Çavdar’ın eski eşine “Seni yaşatmayacağım, süründüreceğim” diyerek tehditte bulundu.

Yasemi Aksoy ise, “Yusuf ne diyorsun çekil yolumdan, benimle uğraşma” diyerek uzaklaşmaya çalıştı. Ancak kadın ne olduğunu anlayamadan yüzünde bir soğukluk hissetti. Yüzündeki yakıcı kimyasal göğsüne ve bacaklarına da geldi. Yere düşen kadına, sanık yerde de tekme attı. Sanık Yusuf Çavdar, kadına tekme atmadığını söylese de kamera görüntülerinden tekme attığı anlar tespit edildi.

İddianamede, şikayetçinin kesin raporunda yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, kişide yüzde 15’te fazla ikinci derece yanığa neden olduğu kaydedildi. Sanığın boşandığı eşine silahtan sayılan yakıcı kimyasal madde atmak ve tekmeleyerek “Canavarca hisle kasten yaraladığı” ve “Tehdit ettiği” belirtilerek cezalandırılması istendi.

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesinde “Tehdit” ve “Kasten yaralama” suçlarından tutuklu yargılanan Yusuf Çavdar hakim karşısında da anlık öfkeyle söz konusu maddeyi fırlattığını belirterek tahliyesini istedi. Davayı, 9 Şubat 2023’te karara bağlayan mahkeme, sanığın üzerinde taşıdığı kezzabı şikayetçinin yüzüne doğru fırlattığı, şikayetçinin anlık hareketi nedeniyle kezzabın müştekinin göğüs karın ve bacak kısmına denk geldiği ve yerdeyken şikayetçiye tekmeyle vurduğunu kaydetti.

Sanığın silahtan sayılan ve kalıcı etkilere neden olacak kezzap içeren maddeyi şikayetçiye doğru daha önce yapmış olduğu plan doğrultusunda fırlatarak ve canavarca hisle hareket ederek yaraladığını belirtilen kararda, sanığın kastının yoğunluğu ve meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasına hükmedildi.

Sanığın pişman olmasına ilişkin bir belirti olmadığı ve mahkemeyi yanıltmaya çalıştığı, ayrıca suç işlemede ısrarlı davranışta bulunduğu kaydedilerek kaçma şüphesinin olduğu ve müştekiye baskı yapma ve zarar verme ihtimali dikkate alındı. Mahkeme, sanık Yusuf Çavdar hakkında “Tehdit” suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın eski eşini “silahla ve canavarca hisle yaralamak” suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

(DHA)