Eski eşinin silahlı saldırısından biber gazıyla kurtuldu

Sultangazi’de Derya Muslu sokakta ilerlerken eski eşi Muzaffer Meral’ın silahlı saldırısına uğradı. Kendisini biber gazı ile koruyan Muslu’ya 3 el ateş eden Meral, olay yerinden kaçtı. Hayati tehlikeyi atlatan kadın yaşadıklarını anlattı.

Olay 4 Mayıs’ta Sultangazi’de yaşandı. Tehditler nedeniyle savcılığa gitmek için evinden çıkan Derya Muslu (46), kendisini takip eden eski eşi Muzaffer Meral (63) tarafından Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda saat 07.45 sıralarında silahlı saldırıya uğradı.

Muzaffer Meral, eski eşi Derya Muslu’ya yaklaşık 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Muslu’nun karnına isabet etti. Yaklaşık 3 yıldır ölüm tehditleri aldığını ve uzaklaştırma kararı olduğunu belirten Muslu, saldırıdan saatler önce gece karakola gitti, can güvenliği olmadığını ifade etti.

Sabah ise savcılığa gitmek için iş yerinden izin almak için evden çıkarken yanına biber gazı da aldı. Muslu, silahlı saldırı anında Meral’in yüzüne biber gazı sıktı. Meral, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatan Muslu, yaşadıklarını anlattı.

“GECE BANA SİLAH FOTOĞRAFI ATTI, KARAKOLA GİTTİM”

Saldırı esnasında kimsenin yardım etmediğini belirten Muslu, “Gece 00.00’a bana silahlı fotoğraflar attı. ‘Seni öldüreceğim, keseceğim’ diyordu. Gece karakola gittim. Sabah savcılığa gitmem gerektiğini söylediler. Sabah işe gidiyordum. Savcılığa gitmek için izin alıp çıkacaktım o arada oldu. Darp raporum, uzaklaştırma kararım 3 yıldır vardı. Daha önce hiç kimse korumaya gelmedi. Hastanenin kapısına polisler geldi. Korkuyorum. Ölmek istemiyorum. Çocuklarım küçük. Dün gece bana başka numaradan ‘Geçmiş olsun’ yazmış. Ayağımın üzerine basamıyorum, yürüyemiyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum, yakalansın, ağır ceza alsın. Yaşı, hastalığı, hiçbir şeyi fark etmez. Kabuslar içindeyim. Hiç kimse yardım etmedi. O kadar adamlar vardı, hepsi kaçtı. Ölümle ben baş başa kaldım. Çocuklarım aklıma geldi, bir daha onları göremeyeceğim sandım” dedi.

“YÜZÜNE SIKTIM, SIKMASAYDIM YAŞAMAYACAKTIM”

Muslu, “Bir gün önce korkudan biber gazı almıştım. Sürekli önüme çıktığı için aldım. Yüzüne sıktım. Eğer sıkmasaydım yaşamayacaktım. Öldürmek için gelmişti çünkü bir gün önce de silah fotoğraflarını atmıştı. Onu bile polise göstermiştim. Sonra hastaneye koruma verdiler, benim hastanede korunmaya ihtiyacım yoktu” dedi. (DHA)