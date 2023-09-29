Eski eşini öldüren şüpheli adliyeye çelik yelekle getirildi

Çorum’da ayrıldığı iki çocuk annesi eşi Zehra Gümüşü (45) bıçaklayarak öldüren Arif E., (47) hastanedeki işlemleri sonrası çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Gazi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Arif E., 2 ay önce boşandığı eşi Zehra Gümüşü çarşıda gördü. İkili arasında tartışma başladı ve Arif E., üzerindeki bıçakla Gümüşü vücudunun çeşitli yerlerinden üç kez bıçakladı. Ağır yaralanan Gümüş, caddede bulunan bir mağazaya sığındı. Çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gümüş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi Arif G ise bir parkta çevredekilerin ihbarıyla suç aleti bıçakla birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Sabah emniyetteki işlemleri sonrası çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Arif G’nin eski eşiyle konuştukları sırada tartışmaya başladıklarını, öldürme gibi bir kastının olmadığını amacının sadece konuşmak ve bazı konularda uyarmak istediğini söylediği öğrenildi.

(DHA)