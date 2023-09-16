Eski eşini bıçakla yaralayıp, erkek arkadaşını tabancayla öldürdü

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Serkan Özbaş, eski eşi Banu Satılmış’ı bıçakla yaralayıp, erkek arkadaşı Emre Helvacı’yı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi TOKİ Kuzey Ankara Konutları 64/N blokun önünde meydana geldi. Serkan Özbaş, boşandığı ve daha önce uzaklaştırma kararı alan eski eşi Banu Satılmış’ın evine gitti. Özbaş, iddiaya göre, evde Banu Satılmış’ın sevgilisi Emre Helvacı’yı görünce aralarında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sokakta devam ederken, Özbaş, belindeki tabancayı Helvacı’ya doğrulttu. Özbaş, araya girmeye çalışan Satılmış’ı üzerinde bulunan bıçakla yaraladıktan sonra Helvacı’ya da tabancayla ateş etti. Helvacı vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığılırken, Özbaş ise olay yerinden kaçtı.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emre Helvacı’nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Banu Satılmış ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan, Serkan Özbaş hakkında en son 3 Mayıs 2023 tarihinde uzaklaştırma kararı verildiği, kararın 3 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serkan Özbaş’ın yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

(DHA)