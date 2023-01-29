Eski eşine bıçakla saldırdı

Kağıthane’de, eski eşi Fitnet K.nin cep telefonunu kurcalayan Turgay P., kadının telefonu almak istemesi üzerine bıçakla saldırdı. Fitnet K., cep telefonunu geri alabilmek için yaralı halde eski eşinin peşine düştü. Saldırıdan kısa süre sonra polis tarafından yakalanan Turgay P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fitnet K.nin eski eşi tarafından bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Ocak Çarşamba saat 14.55 sıralarında Çağlayan Mahallesi Çayırbaşı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fitnet K. adlı kadın, kendisini arayarak görüşmek isteyen eski eşi Turgay P. ile buluştu. Eski karı-koca sokak üzerinde sohbet ederek yürürken, Turgay P., Fitnet K.den telefonunu istedi. Turgay P., telefonu alır almaz kurcalamaya başladı. Eski eşinin telefonunu kurcalamasından rahatsız olan Fitnet K., telefonu geri almak istedi.

Turgay P.nin telefonu vermek istememesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Fitnet K., eski eşinin elindeki telefonu almaya çalışırken Turgay P., kadını itekledikten sonra belinden çıkardığı ekmek bıçağıyla saldırdı. Turgay P., bıçağı Fitnet K.nin bacağına ve karnına doğru savurduktan sonra yürüyerek uzaklaşmaya başladı. Fitnet K., cep telefonunu geri alabilmek için yaralı halde eski eşinin peşine düştü. Turgay P., kadını tekrar itekledikten sonra olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN ESKİ EŞ TUTUKLANDI

Olayı fark eden esnafın peşine düştüğü Turgay P., izini kaybettirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırıyı hafif atlatan Fitnet K., sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi.

Saldırının ardından kaçan Turgay P., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI KAMERADA

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, eski eşlerin sokakta birlikte yürürken Turgay P.nin cep telefonunu kurcaladığı görülüyor. Kadın telefonu geri almak isterken aralarında küçük çaplı arbede yaşanıyor. Kadını itekleyen Turgay P., belinden çıkardığı ekmek bıçağını eski eşine doğru savurduktan sonra kaçmaya başlıyor.

Sokakta esnaflık yapan Ufuk Orhan, “Söylediklerine göre, bir kadın ve bir erkeğin bağrışmasıyla esnaf hareketlenmiş. Öğrendiğim kadarıyla kadın ile erkek tanıdıkmış. Birkaç yerinden bıçakladığını söylemişlerdi. Daha sonra esnaf kadını lokantaya yönlendirdi. İçeride yarasına baktılar. Saldırgan aşağı doğru kaçtı.” şeklinde konuştu.

(DHA)