Eski eşi ve 2 kızını öldürdüğü iddia edilen sanıktan ‘pişmanım’ savunması

Erzurum’da, boşandığı eşi Gülçin K. ile 2 kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanık Raci A’nın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, taraf avukatları ile tanık duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Raci A. ise duruşmaya, Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Tanık S.A. beyanında, sanık Raci A’nın kimseyle sorunu olmadığını söyledi.

Gülçin K. ile kızların herkesle kavga ettiğini öne süren S.A, “Komşuları da onlardan bıkmıştı.” dedi.

S.A, Gülçin K’nin olaydan bir gün önce Raci A’nın eve bir kadın getirdiğini ve tartışma yaşadıklarını komşularına anlatırken duyduğunu bildirerek, şunları ifade etti:

“Kızları çok huysuzdu, binadan hırsızlıkları oluyordu. Eşi ve kızlarının ‘İftira attık, uzaklaştırma aldırdık, rahatladık, kurtulduk’ dediklerini ben ve herkes duyduk. Raci A, boşanmalarına rağmen kızlarına göz kulak olmak için eve geliyordu. Kızlarının, babalarının cezaevine girmeleri için ellerinden geleni yaptığını ve ‘cezaevine girse de kurtulsak’ dediklerini duydum ama iftira attıklarına şahit olmadım. Olay günü Raci A, merdivenlerden inerken ‘Sonunda bunu da bana yaptırdılar’ dedi.”

Cumhuriyet savcısı Raci A’nın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Raci A. ise savunmasında “Pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti, Raci A’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, elde edilen delillerle suçu sabit olan Raci A’nın eski eşi Gülçin K’ye karşı “kasten öldürme” suçundan müebbet, kızları Cansu ile Burçin A’ya karşı “altsoya karşı kasten öldürme” ve “çocuk olan altsoya karşı kasten öldürme” suçlarından ise ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

Sanık Raci A. hakkında ayrıca, “ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezası isteniyor.

Sanık, polislerce tetiği tuttuğu parmağından vurularak yakalanmıştı

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Hilalkent semti Kurtuluş Mahallesi Fabrikaönü Sokak’taki evde geçen yıl 6 Aralık’ta yaşanan olayda, Raci A, eski eşi Gülçin K. ile kızları Cansu ve Burçin A’yı silahla vurduktan sonra kaçmış, polisleri görünce kafasına silah dayamıştı.

Polise direnip caddede yürüyerek uzaklaşmak isteyen sanık Raci A, silahın tetiğini tuttuğu sağ elindeki parmağından özel harekat polislerince vurularak yakalanmıştı.

(AA)