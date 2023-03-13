Eski eşi ile annesini tabancayla vurdu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde Davut Y., eski eşi Seher G. (31) ile annesi Aysel G.’yi (62) tabancayla vurdu. Ağır yaralanan anne ile kızı hastaneye kaldırıldı. Seher Genç’in (31) sağlık durumu ciddiyetini korurken, anne Aysel Genç’in (61) hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay, saat 19.45 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 sokakta meydana geldi. Davut Y. sokakta karşılaştığı eski eşi Seher G. ve annesi Aysel G. ile tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında Davut G. eski eşini karnından, eski kayınvalidesini ise başından tabancayla vurdu. Anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken Davut Y. olay yerinden otomobille kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan anne Aysel G. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, kızı Seher G. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ile kızının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri şüpheli Davut Y.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ANNE ÖLDÜ, KIZININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, eski kocası Davut Y., tarafından vurulan Seher Genç’in (31) sağlık durumu ciddiyetini korurken, anne Aysel Genç’in (61) hayatını kaybettiği bildirildi. Başından vurulan ve durumunun kritik olduğu bilinen Aysel Genç’in, ambulansla kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TESLİM OLDU

Olay yerinden otomobili ile kaçan Davut Y.’nin polis ekiplerine teslim olduğu bildirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)