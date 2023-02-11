Eski CHP Genel Başkanı Baykal hayatını kaybetti
Haberler Gündem

Eski CHP Genel Başkanı Baykal hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın vefat ettiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun.” (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

Depremde yıkılan binanın müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalandı

Depremde yıkılan binanın müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalandı

Emekli maaşları erken ödenecek

Emekli maaşları erken ödenecek

Eski CHP Genel Başkanı Baykal hayatını kaybetti
Gündem