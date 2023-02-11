Eski CHP Genel Başkanı Baykal hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın vefat ettiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: