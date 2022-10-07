Esir kentin kurtuluşu!

Konstantinopolis ya da halk arasındaki adıyla İslambol, 1453 yılında 21 yaşındaki Sultan 2’nci Mehmet komutasındaki Osmanlı Ordusu tarafından 53 günlük bir kuşatmanın ardından fethedildi…

Bu aynı zamanda artık Fatih lakabıyla anılacak Sultan Mehmet’in kozmopolit, çok uluslu bir imparatorluk olma yolunda attığı muazzam bir adımdı! Bir diğer önemli adım da, fethin hemen akabinde Sadrazam Çandarlı Halil Paşa’nın sultanın emriyle önce gözlerine mil çekilmesi ve ardından idam edilmesiydi! O tarihten Osmanlı’nın yıkılışına dek bir daha hiçbir Türk sadrazamlık koltuğuna oturamadı.

Konstantinopolis o tarihten itibaren yüzyıllar boyunca Osmanlı’nın başkenti oldu. Osmanlı sultanları 465 yıl İstanbul’da hüküm sürdü. Batı ülkeleri tarafından hep “Konstantinopolis” ya da “Konstantiniyye” olarak adlandırıldı…

Ekonomisi büyük ölçüde Fetih, yağma ve ganimete dayanan Osmanlı, 16’ncı yüzyılın sonlarından itibaren önce duraklama sonra da çağın koşullarının çok dışında kalması nedeniyle gerileme süreçlerini geçirerek, fetihten tam 465 yıl sonra, 13 Kasım 1918’de 1. Dünya Savaşı’nın galipleri İngiliz, Fransız ve İtalyanlar tarafından işgal edildi. Bu gayriresmi işgalden 2 yıl kadar sonra ise bir kez daha ve bu kez resmen işgal edilecekti!

İstanbul adı Atatürk’ün eseridir!

13 Kasım 1918’de düşman gemileri Boğaz’dan geçip toplarının namlularını Dolmabahçe Sarayı’na doğrulttukları sırada ve kentin hemen heryeri düşman askerlerinin çizmeleri altında çiğnenirken Haydarpaşa Garı’na Adana’dan gelen bir tren giriyordu…

O tren, 6 ay gibi kısacık bir sürede Kurtuluş Savaşı’nı planlayacak, örgütleyecek ve 4 yıl içinde zafere ulaştıracak Mustafa Kemal Paşa ile yaveri Cevat Abbas’ı taşıyordu! Kaderin cilvesi, Çanakkale’den sonra, Kurtuluşu da başaracak, işgali sonlandıracak bu büyük komutanı tam da kent esir alınırken getirmişti İstanbul’a! Gardan çıkıp küçük bir motora binen paşa ve yaveri devasa savaş gemilerinin yanından geçerken Cevat Abbas’ın gözlerinden yaşlar boşandı. Bunu gören Mustafa Kemal, yaverine “üzülme” diye seslendikten sonra tarihe kazınan şu sözleri söyleyecekti:

–Geldikleri gibi giderler!

Öyle de oldu! Kurtuluş Savaşı’nın son noktası 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu değildi; son nokta, o tarihten 13 ay sonra 6 Ekim 1923’te İstanbul’un Türk askeri tarafından işgalcilerden teslim alınması ve düşman askerlerinin defolup gitmesiydi!

Fiilen 13 Kasım 1918’de başlamış olan işgal tam olarak 4 yıl 10 ay 23 gün sürmüş ve Mustafa Kemal tarafından kurtarılmıştı!

–Ama kentin adı hâlâ Konstantinopolis’ti!

2 bin 500 yıllık bir tarihe sahip bu kadim kent, 28 Mart 1930 yılında Atatürk’ün emriyle resmen İstanbul adını aldı. 1932-1933 yıllarında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olan Charles H. Sherrill bakın “Konstantinopolis değil İstanbul”, adlı eserinde bu değişimi nasıl anlatıyordu:

–Biz yabancılar, bu eski şehir için Konstantinople adını kullanmaya o kadar dilimizi alıştırmışız ki şimdi “İstanbul” demekte hayli güçlük çekeriz. Ama 1929 yılının Ocak ayından beri bu şehrin resmi adı artık İstanbul’dur ve Konstantinople yazılarak gönderilecek mektupların Türk posta idarecileri tarafından geri gönderilmesi ihtimali her zaman vardır…

Kısacası, Atatürk İstanbul’u hem kurtarmış, hem de adını fetihten yüzyıllar sonra Türkçe’ye çevirerek Türk Milleti’ne armağan etmiştir!

Gericiler hiçbir zaman hazmedemediler!

Kurtuluş Savaşı’nı, Cumhuriyeti ve milli bayramları asla hazmedemeyen gericiler, çok doğaldır ki İstanbul’un kurtuluşunu da hep görmezden geldiler…

Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, 465 yıl sonra düşman işgaline uğrayarak

5 yıla yakın bir süre esir

kalan bu kent, Mustafa

Kemal olmasaydı ebediyen elimizden çıkacaktı…

–Tıpkı Anadolu gibi! Tıpkı İzmir gibi! Tıpkı Türkiye gibi!

Tüm bu gerçekleri bilerek Kurtuluş Savaşı’nı yok sayan, daha da vahimi “keşke Yunan kazansaydı” diyebilecek denli soysuzlaşan gerici kafa tarihi ters yüz etme, yalanlarla dolu bir tarih yaratma çabalarından hiçbir zaman vazgeçmedi, vazgeçmeyecek…

Ancak hiçbir zaman başaramadılar, başaramayacaklar da…

–Bu soylu savaş ve ardından kurulan Cumhuriyet tarih babanın defterinde ilelebet yaşamayı sürdürecek…

Gerisi laf-ı güzaftır!