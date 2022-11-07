Eşiniz sanal sekse yöneldiyse ilişkinizi gözden geçirin

Erkeklerin sanal sekse yönelmesi evlilikteki cinselliğin bozulması arasında doğrudan bir ilişki var. Bazen de evlilik öncesi porno seyretme alışkanlığı evlilikteki cinsel yaşamın bozulmasına neden olabiliyor.

Eşimi bundan nasıl vazgeçirebilirim?

SORU:

32 yaşındayım, bir yıldır evliyim. Daha yeni evli olmamıza rağmen eşim sü­rekli telefonla vakit geçiriyor. Telefo­nuna gizlice baktığımda başka kadın­larla sanal seks yaptığını gördüm, dünya başıma yıkıldı. Onu bundan nasıl vazgeçirebilirim? M.D./Ordu

CEVAP:

Daha çok erkeklerde görülen telefon seksi eğer bir bağımlılığa dönüşmüşse bir hasta­lık olarak değerlendirilir. Erkeklerin porno filmlere yönelmesi evlilikteki cinselliğin bozulması arasında doğrudan bir ilişki var. Bazen uyumsuz ve doyumsuz bir cinsel yaşam buna neden olurken bazen de evlilik öncesi porno seyretme alışkanlığı evlilik­teki cinsel yaşamın bozulmasına neden olabiliyor. Burada nedeni doğru anlayıp tedaviye oradan başlamak gerekiyor. Sizin durumunuzda evliliğin başında fonksiyo­nel bir cinselliğiniz varsa, sonradan aranız­da ne olduğuna bakmalıdır. Eğer cinsel yaşantınız baştan beri fazla iyi değilse böy­le bir durumda sanal sekse kayma olabilir. Telefon ve sosyal medyanın kontrolsüz kullanımı ve sanal seks mutlaka tedavi edilmesi gereken bir bağımlılıktır.

Kondom hastalıkları yüzde yüz önler mi?

SORU:

Bir ay önce tanıştığım bir kadınla kondom kullanarak bir ilişkiye girdim. İlişkiden sonra genital bölgesinde yaraya benzer şeyler olduğunu fark ettim. Acaba kondom yüzde yüz korunma sağlar mı? T.Y./İzmir

CEVAP:

Kondom cinsel yolla bulaşan hastalık­lara karşı bilinen en güvenli korunma yöntemidir. Bununla birlikte herhangi bir patlama, yırtılma olmasa da, kondom da dâhil hiçbir korunma yöntemi yüzde yüz koruma sağlamaz. Öpüşme sevişme gibi tensel temasla bulaşan hastalıklar kon­dom kullansanız da bulaşabilir. Riskli ilişki sonrası koruyucu aşılar ve ilaç tedavileri kısmen de koruyucu olabilmektedir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı en güvenli yol tanıyıp güvenmediğiniz kişilerle ilişkiye girmemek ya da tek eşli bir cinsel yaşamı seçmektir. Sizin durumunuzda vakit geçirmeden gerekli testleri yaptırmanız, herhangi bir bulaşma varsa tedavinize başlamanız uygun olur.

Bu probleme karşı ne yapabilirim?

SORU:

11 yıldır evli, 2 çocuk annesi bir kadı­nım. Benim sorunum orgazm olama­mak. Sevişmeyi uzun tutuyoruz, eşim de elinden geleni yapıyor ama bir türlü o kendinden geçme hali olmuyor. Bana ne önerirsiniz? B.M./İzmir

CEVAP:

Kadınların en çok yakındıkları problem­lerden biride orgazm olamamaktır. Bunun birçok nedeni vardır. Araştırmalar ilk cinsel ilişkiden önce hiç mastürbasyon yapmamış ya da çok az yapmış, kendi bedenine yabancı, kendine dokunamayan, kadınlarda orgazm olamama sorununun, mastürbasyon yapmış kadınlara oranla daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Erkeğin tecrübesizliği, herhangi bir cinsel işlev bozukluğu nedeniyle yeterin­ce uzun süre ilişkide kalamaması da kadının orgazm olmasını engellemektedir. Yine aşırı kontrollü, cinsellik algısı olumsuz, ayıp, günah duygularının fazla etkisinde kalan kadınlar orgazm sorunu yaşayabilir.