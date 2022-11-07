Eşiniz sanal sekse yöneldiyse ilişkinizi gözden geçirin
Erkeklerin sanal sekse yönelmesi evlilikteki cinselliğin bozulması arasında doğrudan bir ilişki var. Bazen de evlilik öncesi porno seyretme alışkanlığı evlilikteki cinsel yaşamın bozulmasına neden olabiliyor.
Eşimi bundan nasıl vazgeçirebilirim?
SORU:
32 yaşındayım, bir yıldır evliyim. Daha yeni evli olmamıza rağmen eşim sürekli telefonla vakit geçiriyor. Telefonuna gizlice baktığımda başka kadınlarla sanal seks yaptığını gördüm, dünya başıma yıkıldı. Onu bundan nasıl vazgeçirebilirim? M.D./Ordu
CEVAP:
Daha çok erkeklerde görülen telefon seksi eğer bir bağımlılığa dönüşmüşse bir hastalık olarak değerlendirilir. Erkeklerin porno filmlere yönelmesi evlilikteki cinselliğin bozulması arasında doğrudan bir ilişki var. Bazen uyumsuz ve doyumsuz bir cinsel yaşam buna neden olurken bazen de evlilik öncesi porno seyretme alışkanlığı evlilikteki cinsel yaşamın bozulmasına neden olabiliyor. Burada nedeni doğru anlayıp tedaviye oradan başlamak gerekiyor. Sizin durumunuzda evliliğin başında fonksiyonel bir cinselliğiniz varsa, sonradan aranızda ne olduğuna bakmalıdır. Eğer cinsel yaşantınız baştan beri fazla iyi değilse böyle bir durumda sanal sekse kayma olabilir. Telefon ve sosyal medyanın kontrolsüz kullanımı ve sanal seks mutlaka tedavi edilmesi gereken bir bağımlılıktır.
Kondom hastalıkları yüzde yüz önler mi?
SORU:
Bir ay önce tanıştığım bir kadınla kondom kullanarak bir ilişkiye girdim. İlişkiden sonra genital bölgesinde yaraya benzer şeyler olduğunu fark ettim. Acaba kondom yüzde yüz korunma sağlar mı? T.Y./İzmir
CEVAP:
Kondom cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı bilinen en güvenli korunma yöntemidir. Bununla birlikte herhangi bir patlama, yırtılma olmasa da, kondom da dâhil hiçbir korunma yöntemi yüzde yüz koruma sağlamaz. Öpüşme sevişme gibi tensel temasla bulaşan hastalıklar kondom kullansanız da bulaşabilir. Riskli ilişki sonrası koruyucu aşılar ve ilaç tedavileri kısmen de koruyucu olabilmektedir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı en güvenli yol tanıyıp güvenmediğiniz kişilerle ilişkiye girmemek ya da tek eşli bir cinsel yaşamı seçmektir. Sizin durumunuzda vakit geçirmeden gerekli testleri yaptırmanız, herhangi bir bulaşma varsa tedavinize başlamanız uygun olur.
Bu probleme karşı ne yapabilirim?
SORU:
11 yıldır evli, 2 çocuk annesi bir kadınım. Benim sorunum orgazm olamamak. Sevişmeyi uzun tutuyoruz, eşim de elinden geleni yapıyor ama bir türlü o kendinden geçme hali olmuyor. Bana ne önerirsiniz? B.M./İzmir
CEVAP:
Kadınların en çok yakındıkları problemlerden biride orgazm olamamaktır. Bunun birçok nedeni vardır. Araştırmalar ilk cinsel ilişkiden önce hiç mastürbasyon yapmamış ya da çok az yapmış, kendi bedenine yabancı, kendine dokunamayan, kadınlarda orgazm olamama sorununun, mastürbasyon yapmış kadınlara oranla daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Erkeğin tecrübesizliği, herhangi bir cinsel işlev bozukluğu nedeniyle yeterince uzun süre ilişkide kalamaması da kadının orgazm olmasını engellemektedir. Yine aşırı kontrollü, cinsellik algısı olumsuz, ayıp, günah duygularının fazla etkisinde kalan kadınlar orgazm sorunu yaşayabilir.