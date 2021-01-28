Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca dehşet saçtı
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Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca dehşet saçtı

Bursa’da Mert E., çocuklarını alıp kendisini terk eden eşi Kader E.’nin yanına gittiği kayınvalidesi Fatma M.yi önce darbetti ardından bıçaklayarak, yaraladı. Fatma M. hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan Mert E.yi arıyor.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mert E.’nin biri 4, diğeri 7 yaşında 2 çocuğuna şiddet uygulaması üzerine eşi Kader E., evi terk ederek annesi Fatma M.’nin evine gitti. Mert E. de eşinin peşinden kayıvalidesinin evine geldi.

FOTO: DHA

Yine iddiaya göre Mert E. ile kayınvalidesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasından Mert E. kayınvalidesini darbetti. Ardından da bıçaklayarak yaraladı. Fatma M. kanlar içinde kalırken, Mert E. kaçtı.

Annesinin yaralandığını gören Kader E., polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatma M., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

FOTO: DHA

Polis ekipleri ise kaçan Mert E.yi yakalamak için çalışma başlattı.  (DHA)

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