Eşini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti

Artvin’in Ardanuç ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Bereket köyünde henüz belirlenemeyen nedenle Özer B. (41) ile eşi Canan B. (37) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Özer B, karısı Canan B’ye tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Üç çocukları olduğu öğrenilen çiftin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(AA)