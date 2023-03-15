Eşini öldürüp intihara kalkışan kocanın bağışlanan organları, 3 hastaya nakledildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı eşi Arzu Tutal’ı (48) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Hıdır Tutal’ın (50), kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Tutal’ın bağışlanan organları, nakil bekleyen 3 hastaya nakledildi.

Olay, 12 Mart günü saat 19.00 sıralarında İncilipınar Mahallesi 1197 Sokak’ta meydana geldi. Servis şoförü Hıdır Tutal ile 2 çocuk annesi eşi Arzu Tutal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancasını alan Hıdır Tutal, kendisini engellemek isteyen kızı B.T.’nin (15) gözü önünde eşi Arzu Tutal’a peş peşe ateş etti.

Arzu Tutal başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıdaki polisleri fark eden Hıdır Tutal, kızı B.T.’yi dışarı çıkardıktan sonra aynı tabancayla kendini başından vurarak intihara kalkıştı.

İtfaiye ekibinin kapıyı kırmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, Arzu Tutal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hıdır Tutal ise ambulansla bir özel hastaneye kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Hıdır Tutal’ın tedavi gördüğü hastanede dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Hıdır Tutal’ın ameliyatla böbrekleri ve karaciğeri alındı. Tutal’ın böbrekleri İzmir’deki bir özel hastanede 2 hastaya, karaciğeri ise Ege Üniversitesi Hastanesi’nde nakil bekleyen bir başka hastaya nakledildi.

(DHA)