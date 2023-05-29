Eşini öldüren kadın, susma hakkını kullandı

Burdur’da çıkan tartışmada eşi İsmail Işık’ı (32) av tüfeğiyle vurup, öldüren Ayşe Işık (28), ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Ayşe Işık, jandarmada, savcılıkta ve mahkemede susma hakkını kullandı.

Burdur merkeze bağlı Düğer köyünde oturan 10 yıllık evli, 3 çocuk sahibi Ayşe ve İsmail Işık çifti arasında dün sabah saatlerinde tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Ayşe Işık, evde bulunan ‘çift kırma’ diye tabir edilen av tüfeğiyle eşine ateş etti. İsmail Işık vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Ayşe Işık, eşini vurduğunu söyleyerek, ambulans istedi. Adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail Işık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Işık’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Ayşe Işık ise gözaltına alınarak Hacılar Jandarma Karakolu’na götürüldü.

Jandarmada ifade vermeyen Ayşe Işık, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe Işık, savcılık sorgusunda ve tutuklanma istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde de susma hakkını kullandı. Ayşe Işık, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Öte yandan, İsmail Işık’ın cenazesinin bugün öğle vakti Düğer köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Çiftin çocukları ise yakınlarına teslim edildi. (DHA)