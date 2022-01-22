Eşi tarafından vurulan Aysel yaşamını yitirdi
Haberler Gündem

Eşi tarafından vurulan Aysel yaşamını yitirdi

Ordu’nun Aybastı ilçesinde Metin Yılmaz (53), tartıştığı eşi Aysel Yılmazı (36) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Esenli Mahallesi Lise Caddesinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Metin Yılmaz ile eşi Aysel Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşi Aysel Yılmazı başından vurdu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Yılmaz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Metin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi

İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi

İzmir Belediyesi, elektrik tedarik şirketi kurdu: Yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz

İzmir Belediyesi, elektrik tedarik şirketi kurdu: Yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz

CHP’li Öztrak: Bu krizin ne kadar süreceğini kimse bilmiyor

CHP’li Öztrak: Bu krizin ne kadar süreceğini kimse bilmiyor

Eşi tarafından vurulan Aysel yaşamını yitirdi
Gündem