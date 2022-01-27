Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda kaybetmişti: İşte Ece Erken’in ilk sözleri

Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy’de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası henüz açıklama yapmayan Erken’in, yeni yıla girerken, “Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım” sözleri akıllara geldi. Sessizliğe bürüne Erken hakkında ilk açıklama ise yakın arkadaşı Bircan Bali’den geldi.

Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy’de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.

Ece Erken’in yakın arkadaşı Bircan Bali, sunuculuğunu yaptığı programda, Erken’in evde annesi ve oğlu ile olduğunu açıkladı.

“BEN ONU ÇOK SEVİYORUM, NASIL YAŞAYACAĞIM?”

Bali, Erken’in annesiyle konuştuğunu ifade edip şu açıklamayı yaptı:

“Annesi Ece Erken’i yalnız bırakmıyor. Oğlu Eymen’in henüz hiçbir şeyden haberi yok. Sabah Bodrum’a gideceklerini sanıyor. Ece, annesine ‘Ben onu çok seviyorum nasıl yaşayacağım?’ demiş. Olayın doğruluğuna inanmak istemiyor.”

Ece Erken, 2014-2015 yılları arasında evli kaldığı Serkan Uçar’dan olan oğlu Eymen, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Mahmutyazıcıoğlu’nun ilk eşinden olan çocuklarıyla çekildiği yılbaşı fotoğraflarını, Instagram hesabından “Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz” notuyla paylaşmıştı.

Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti geçen yıl haziran ayında nikâh masasına oturmuştu.