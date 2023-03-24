Eşi ile baldızını öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis istemi 

Beylikdüzü’nde geçen yıl çocuğunun da evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ve baldızını bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu’nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede Boduroğlu’na yardım ettiği belirtilen yakın arkadaşı Arif Türkan hakkında da toplamda 40 yıl hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Vildan Boduroğlu ile Ferhat Boduroğlu’nun ayrılma aşamasında olduğu belirtildi. Vildan Boduroğlu’nun çocuğunu da alarak evini terk ettiği ve kardeşi Fatma Zehra Koyun ile yaşadığı aktarıldı.

İddianamede olay günü şöyle anlatıldı: “Ferhat Boduroğlu’nun evine 16 Ekim saat 23.00 sıralarında kızıyla birlikte eşi ve baldızı geldi. Bu sırada evde Boduroğlu’nun Arif Türkan ve Emre isimli yakın arkadaşları da vardı. Bir süre sonra Emre evden ayrıldı. Şüpheliler ve maktuller alkol aldı. Ertesi gün Ferhat Boduroğlu eşiyle tekrar tartışmaya başladı. Mutfakta bulunan ekmek bıçağını alan Boduroğlu eşi Vildan’ı vücudunun çeşitli yerlerinden 38 defa bıçaklayıp boğazını keserek canavarca hisle öldürdü. Bu sırada baldızı Fatma Zehra Koyun üst katta uyuyordu. Eşinin kendisinden ayrılması nedeniyle suçladığı baldızını da 22 yerinden bıçaklayarak canavarca hisle öldürdü. Ferhat Boduroğlu, olaydan sonra üzerini değiştirdi yanına kızını da alarak evden çıktı. Arif Türkan ise Ferhat Boduroğlu’ndan 24 dakika önce evden ayrıldı”

İddianamede Türkan’ın olay anında evde bulunduğu ve Ferhat Boduroğlu’na yardım ederek suça iştirak ettiğine yer verildi.

Ferhat Boduroğlu’nun ‘Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan, baldızına karşı da ‘Canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Arif Türkan’ın ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle toplamda 40 yıl hapsi istendi.

(DHA)